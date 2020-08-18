  • 27°C
香港時間 : 2020818日 (二) 19:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新加坡金管局發行5億坡元票據 掛鈎非LIBOR相關利率

即市財經 19:02 2020/08/18

分享：

新加坡金管局採用新無風險利率拍賣債券

倫敦銀行同業拆息（LIBOR）或於2021年底後停用，各地監管機構均加緊促金融機構作出相應的過渡措施。新加坡金融管理局今日拍賣規模為5億新元的六個月期浮動利率票據，利率與新加坡隔夜平均利率（SORA）掛鈎，而非計算涉及LIBOR的新元掉期利率，為區內首個政府機構採用新的無風險利率拍賣票據。這批債券獲21億坡元認購。

至於香港，金管局局調查顯示，截至今年3月底止，香港銀行體系以LIBOR為參考利率的資產及負債額，分別為4.8萬億港元及1.6萬億港元，各佔以外幣計價資產及負債總額的30%及11%。

金管局亦為業界訂立3項過渡工作的里程碑，分別是︰銀行明年1月1日起，理應可以提供參考備用參考利率（ARRs）的產品、向所有2021年後到期的新發行LIBOR掛鈎合約作出充足的備用條款、以及在明年6月底前應停止發行會於2021年後到期的LIBOR鈎合約。

相關文章：

【利率基準改革】金管局設3過渡工作里程碑　61%已製定整體過渡計劃

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝智聰

香港金融管理局 新加坡 金融 銀行 債券

上一篇文章

【奶粉股業績】飛鶴半年多賺57%派0.1375元息率2厘　高端奶粉收入急飈73%

下一篇文章

【美元危機】景順趙耀庭：投資者宜分散在非美元投資　看好亞洲新興政府債
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西