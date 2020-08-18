新加坡金管局發行5億坡元票據 掛鈎非LIBOR相關利率

▲ 新加坡金管局採用新無風險利率拍賣債券

倫敦銀行同業拆息（LIBOR）或於2021年底後停用，各地監管機構均加緊促金融機構作出相應的過渡措施。新加坡金融管理局今日拍賣規模為5億新元的六個月期浮動利率票據，利率與新加坡隔夜平均利率（SORA）掛鈎，而非計算涉及LIBOR的新元掉期利率，為區內首個政府機構採用新的無風險利率拍賣票據。這批債券獲21億坡元認購。

至於香港，金管局局調查顯示，截至今年3月底止，香港銀行體系以LIBOR為參考利率的資產及負債額，分別為4.8萬億港元及1.6萬億港元，各佔以外幣計價資產及負債總額的30%及11%。

金管局亦為業界訂立3項過渡工作的里程碑，分別是︰銀行明年1月1日起，理應可以提供參考備用參考利率（ARRs）的產品、向所有2021年後到期的新發行LIBOR掛鈎合約作出充足的備用條款、以及在明年6月底前應停止發行會於2021年後到期的LIBOR鈎合約。

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編輯：謝智聰