傳國泰裁減三分一人手 官方：暫不回應

因疫情及管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，連同其多間附屬公司，獲政府保就業計劃批出逾七億元補貼。

相關文章：【國泰航空業績】重開轉機有利營運 摩通上調國泰目標價逾3成

但工會指，近日有傳國泰可能於今年十月裁減三分一人手，剛好避免保就業計劃要求今年六至八月份必須「凍結」人手的規定。有學者指，假如裁員消息屬實，國泰無異於過橋抽板，做法十分涼薄，促請政府考慮追究。國泰表示，不回應裁員傳聞。

相關文章：【國泰業績】國泰航空上半年虧損98億元 客運收益按年大跌七成

國泰工會代表表示，本月起多次聽到國泰裁員傳聞，更有可能裁員三分之一人手，令人十分擔心裁員消息屬實，因為全球新冠肺炎疫情未見消退，航空業復甦遙遙無期，國泰早前已將部分本來停泊在香港機場的客機，改為停泊在外國的沙漠地帶，控制營運成本，甚至國泰向機師推出提早退休計劃，種種迹象都顯示國泰的經營情況十分嚴峻。





國泰官方表示，暫時不回應裁員傳聞，又指正如該集團早前所公布，國泰管理團隊正全面檢視集團各方面的業務營運，並將在今年第四季就航空公司未來的營運規模及模式，向董事局提出建議。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！