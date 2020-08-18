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受訪時發現翻船 71歲葡萄牙總統跳船救人獲大讚（有片）

環球社會熱點 18:57 2020/08/18

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葡萄牙總統德索薩上周六（15日）在沙灘接受訪問時，發現後方有2名女子翻船遇溺。現年71歲的德索薩立刻中斷訪問，跳海救人，救人片段曝光後被大讚英勇、身手好得像年輕人。他其後指，2名女子在附近的海灘捲入水流，所以被沖走。

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德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）在阿爾加維（Algarve）度假，為當地受疫情重挫的旅遊業宣傳。他在阿沃海灘（Praia do Alvor beach）接受訪問時，發現後方有女子在水中掙扎。

片段拍攝到，德索薩跳船救人一刻。當時，已有人在協助2名翻船的女子，試圖幫助她們翻轉好划艇。德索薩事後指出，由於西邊的水流很強，她們被水流拖了出來，飲了很多海水，無力再翻轉划艇，也不能爬上船或游水。

德索薩形容，駕水上電單車、協助救人的男子為「愛國者」（patriot），又提醒2名遇溺的女子日後要小心。

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當地媒體報道，德索薩在休假期間，前往國內不同旅遊勝地作宣傳。葡萄牙十分受英國旅客歡迎，每年接待近300萬名英國遊客；英國人到訪阿爾加維比其他國家的旅客都要多。

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責任編輯：鄧燕君

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