【美元危機】景順趙耀庭：投資者宜分散在非美元投資　看好亞洲新興政府債

▲ 美元持續弱勢，景順認為，亞洲新興市場貨幣會逐漸升值，並開始更為看好亞洲新興市場的政府債券和信貸。

反映美元走勢的美滙指數跌至兩年低位，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，現時市場正處於一個新的投資環境中，聯儲局正在以印鈔方式資助政府的任何支出，這方式促使美元在短期內持續疲弱，直到政府停止擴大財政刺激措施，或看到實際利率上升為止，但這些都不會在短期內發生，即意味美元應該會繼續走弱。

趙耀庭指，從資產配置的角度來看，市場參與者應分散投資在非美元的資產，而固定收益投資者將希望避免投資美元債券；同時投資者應該考慮美元以外最具升值機會的貨幣作投資，例如在亞洲新興市場的貨幣，因為這些國家的政府和中央銀行在財政和貨幣政策上都更加謹慎。

面對美元趨勢向下，趙耀庭預計，亞洲新興市場貨幣會逐漸升值，並開始更為看好亞洲新興市場的政府債券和信貸。他指，大多數亞洲新興市場國家不僅在很大程度上控制了新冠肺炎疫情的蔓延，當中許多國家還享有較高的實際利率，意味這些國家的中央銀行有能力實施進一步的貨幣寬鬆政策，以防止經濟下行帶來的壓力。

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編輯：陳韻妍