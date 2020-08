【美國疫情】大學開學一周有百宗確診 有教授改戶外上課

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情嚴峻,總統特朗普目標全國學校在9月開學,但成功機會有多大?美國有大學開學一周,隨即出現過百宗確診,被迫轉為線上授課;有大學則考慮將課堂搬到室外,有益學生身心健康。世界衛生組織表示,世界整體疫情擴散速度明顯加快,可能與年輕人有關;世界各地學校在9月陸續開學,或成新挑戰。

北卡羅來納大學教堂山分校(The University of North Carolina at Chapel Hill)開學首周,已有約130名學生和5名員工確診新冠肺炎,大部分確診者症狀輕微,校內校外分別有177名學生和349名學生接受隔離。校方隨即宣布,由周三(19日)開始,所有課程改為遠程授課。

在南達科他州的奧古斯塔納大學(Augustana University),學生在校園必須佩戴口罩,課程會包含虛擬和實體課程,以減少密切接觸。其中兼任大學可持續發展主任的奧哈拉教授(David O'Hara)表示,會盡量將課堂安排在戶外進行。:

「天氣情況許可下,我都會在戶外教授我的環境研究課。」("I will be teaching my environmental studies class outside whenever the weather is non-lethal." )