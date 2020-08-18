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【美國疫情】大學開學一周有百宗確診 有教授改戶外上課

環球社會熱點 18:50 2020/08/18

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美國有大學開學一周，隨即出現過百宗確診，被迫轉為線上授課。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，總統特朗普目標全國學校在9月開學，但成功機會有多大？美國有大學開學一周，隨即出現過百宗確診，被迫轉為線上授課；有大學則考慮將課堂搬到室外，有益學生身心健康。世界衛生組織表示，世界整體疫情擴散速度明顯加快，可能與年輕人有關；世界各地學校在9月陸續開學，或成新挑戰。

北卡羅來納大學教堂山分校（The University of North Carolina at Chapel Hill）開學首周，已有約130名學生和5名員工確診新冠肺炎，大部分確診者症狀輕微，校內校外分別有177名學生和349名學生接受隔離。校方隨即宣布，由周三（19日）開始，所有課程改為遠程授課。

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在南達科他州的奧古斯塔納大學（Augustana University），學生在校園必須佩戴口罩，課程會包含虛擬和實體課程，以減少密切接觸。其中兼任大學可持續發展主任的奧哈拉教授（David O'Hara）表示，會盡量將課堂安排在戶外進行。：

「天氣情況許可下，我都會在戶外教授我的環境研究課。」（"I will be teaching my environmental studies class outside whenever the weather is non-lethal." 

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專家認為，在空氣流通的戶外環境，傳播新冠肺炎病毒的可能性較室內低。有研究表明，太陽和風可以幫助減少表面上存在活病毒。

美國兒科學會表示，在戶外上課對學生的學業、心理健康、社交心理發展都至關重要。美國疾控中心（CDC）也建議學校可考慮在室外空間進行教學。

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責任編輯：葉芷樺

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