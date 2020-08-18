【網民熱話】18歲開始輪公屋 26歲還未有消息？

一名網民在十八歲時家人送了他一份「公屋申請表」，為的是希望他能有一個穩定的居所。「大個仔喇，而家申請定啦，隨時等你十年八年。」母親淡淡的拋下這句話。

到他二十八歲，八年間，從來沒有收過一封看房子的通知，哪怕是凶宅、偏遠地區，也都沒有。根據房委會數未，說公屋輪候人數突破28萬，平均輪候時間為4.6年，彷彿創造出什麼煇煌壯舉一樣；前些日子，在網上看到一個非正式數據，說「（非長者）單身人士要排到公屋上樓，可能要等31年」。

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根據房委會，在2017年9月底，約有152 700宗一般公屋申請，以及約127 400宗配額及計分制下的非長者一人申請。一般申請者的平均輪候時間為4.6年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為2.6年。又過了幾天，收到房屋署的信件，經已麻木的我打開信封，以為又是元朗天水圍青衣東涌離島的問卷，卻收到一份入息申報表。

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有天晚上，那名網民約了一個久未見面的朋友吃飯，他在兩年前結了婚，有了孩子，很快便順利遷入公屋。他獨自在約定的餐廳等候，不久，看到他從一輛私家車中走出來，那輛車，雖說不是林寶法拉利，但也不便宜，網民整晚在抑壓著自己，沒有問這位疑似公屋富戶的朋友，他的入息與資產有否超出限額、他是否在交雙倍租金、抑或是用了什麼方法瞞天過海，而得以繼續住在公屋。

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在回家的路上，網民不禁想起那些叫我選偏遠地區的問卷；入息申報表；父母對我說「等十年八年」的話；以及我曾經有過，「要是排到一間公屋」的幻想，究竟一間公屋對港人來說是如此難得。

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