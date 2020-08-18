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【企業優惠】Mastercard商務卡登記數碼化服務　享低至7折優惠

商業 19:15 2020/08/18

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Mastercard為商務卡持卡人，提供數碼營銷和商務工具的尊屬折扣優惠，包括Affable.ai 8折。(Affable.ai網站圖片)

為適應疫情下「新常態」，中小企致力透過數碼化平台為客戶提供服務。為了配合企業拓展網上業務的需求，Mastercard宣布，為香港商務卡持卡人，提供數碼營銷和商務工具的尊屬折扣優惠。

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數碼營銷和意見領袖營銷方面，即日起至2021年4月30日，新客戶在Affable.ai網站上以Mastercard商務卡付款，可享8折優惠。即日起至2021年3月31日，商務卡持卡人亦可選用WebEngage任何方案，享8折優惠。 

圖像設計及庫存照片方面，即日起至2021年12月31日，商務卡持卡人於Depositphotos購買On Demand服務時，輸入優惠碼「UNITEDPOINTS50」，即享9折優惠。

【支援中小企】生產力局下周辦網上展覽　資助基金一對一即時諮詢

商業工具方面，即日起至2021年3月31日，持卡人選用ClickUp商務及無限計劃，可享7折。即日起至2020年12月31日，在亞洲新成立的公司選用Xero服務時，以Mastercard商務卡付款並輸入「UNITEDPOINTSSPECIAL」，即可享首3個月服務費75折優惠。

客戶關係管理方面，即日起至2021年3月31日，持卡人透過Exotel網頁，選購所有電話和短訊雲端服務，享9折優惠。即日起至2021年1月31日，新客戶於LiveChat網站上以Mastercard商務卡進行註冊，可享14 天免費試用期及7折優惠。

責任編輯：朱悅瀅

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