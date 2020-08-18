▲ 研究發現企鵝非南極原住民 澳紐才是「家鄉」

說到南極的標誌性代表生物，企鵝當仁不讓，超強的禦寒能力，讓企鵝可在冰天雪地的南極棲息。惟有研究發現，企鵝的真正「故鄉」並非南極，而是源自新西蘭或澳洲。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，全球多間大學及博物館，分析18個不同品種的企鵝的基因資料，試圖追蹤企鵝的移動及演化進程，結果有意外發現。

研究人員發現企鵝的祖先，源於中新世（Miocene，2300萬年前到533萬年前）的新西蘭及澳洲，而非一般認為的南極洲，企鵝是先存於較溫暖的環境，而後漸漸向寒冷的南極邁進。

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研究員認為，企鵝源於2200萬年前的澳洲及新西蘭，後來帝王企鵝及國王企鵝的祖先，分別移往南極水域，相信是受區內充裕的食物來源吸引。

及至1200萬年前南美洲南端及南極大陸分離，德雷克海峽（Drake Passage）出現，企鵝進一步游至南極其他地區、南美海岸及非洲。

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企鵝適應力極強，棲息地廣泛，由接近赤道的加拉帕戈斯群島（Galapagos Islands），至極寒的南極，都能生存。惟研究員特別指出，企鵝是經歷百萬年演化才適應不同環境，而現在氣候改變之快，企鵝難以跟得上。

全球各地的企鵝族群數量，都因氣候改變縮小，如南極的帝王企鵝的棲息地，因暖化不斷消失；加拉帕戈斯群島的企鵝亦因更嚴重的「厄爾尼諾」（El Nino）現象，數量減少。

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責任編輯：林建忠

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