【美國疫情】初中復課確診飆升 聯邦政府被指沒追蹤

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新冠肺炎在美國繼續肆虐，多個州分的初中已經開始復課，並出現新冠肺炎確診病例，但聯邦政府被指未有追蹤相關疫情，若干州分也沒公開這些確診報告，專家憂慮將更難找出這些學校病例的感染源頭。
佐治亞州、阿拉巴馬州、密西西比州和印第安納州等已經復課，並出現確診病例，導致有教職員和學生需要隔離。但華府並未就學校相關病例作出全國範圍的官方統計，並交由地方官員決定公開哪些病例資訊，以及跟受影響學生交代哪些資訊。
專家指出，礙於缺乏全面統計，正在阻礙當局和校方制定哪些防疫措施可以阻止學校病例增加。
全國廣播公司（NBC）對全國50州和首都華盛頓的統計，包括阿拉巴馬州、加州和賓夕法尼亞州等9個州正在追蹤學校相關病例，而沒有公開數據 ；但有更多州政府以私隱為由，拒絕隱瞞病例資訊，甚至聲稱學校病例數據對保障公眾衛生，並不重要。
美國疾控中心（CDC）發言人指，CDC沒有跟蹤學校病例；教育部並未就此置評。
不過，辦學單位正在擔心缺乏病例數據，會使校方難以確定病例的危險程度，引起不必要恐慌。教師聯合會主席溫加頓（Randi Weingarten）呼籲所有州政府收集並公布學校相關病例數據，填補聯邦政府的不足。
責任編輯：陳啟賢
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