  • 27°C
香港時間 : 2020818日 (二) 19:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】初中復課確診飆升 聯邦政府被指沒追蹤

環球社會熱點 18:53 2020/08/18

分享：

新冠肺炎在美國繼續肆虐，多個州分的初中已經開始復課，並出現新冠肺炎確診病例，但聯邦政府被指未有追蹤相關疫情，若干州分也沒公開這些確診報告，專家憂慮將更難找出這些學校病例的感染源頭。

【美國疫情】特朗普女婿支持子女復課 不擔心孩子受感染

【美國疫情】教師集體請病假 成功迫使校區撤回復課決定

佐治亞州、阿拉巴馬州、密西西比州和印第安納州等已經復課，並出現確診病例，導致有教職員和學生需要隔離。但華府並未就學校相關病例作出全國範圍的官方統計，並交由地方官員決定公開哪些病例資訊，以及跟受影響學生交代哪些資訊。

專家指出，礙於缺乏全面統計，正在阻礙當局和校方制定哪些防疫措施可以阻止學校病例增加。

【歐美疫情分析】復課不能盲目著急 防疫需要動腦筋

【美國疫情】紐約州率先宣布恢復實體課 為全國罕見

全國廣播公司（NBC）對全國50州和首都華盛頓的統計，包括阿拉巴馬州、加州和賓夕法尼亞州等9個州正在追蹤學校相關病例，而沒有公開數據 ；但有更多州政府以私隱為由，拒絕隱瞞病例資訊，甚至聲稱學校病例數據對保障公眾衛生，並不重要。

美國疾控中心（CDC）發言人指，CDC沒有跟蹤學校病例；教育部並未就此置評。

不過，辦學單位正在擔心缺乏病例數據，會使校方難以確定病例的危險程度，引起不必要恐慌。教師聯合會主席溫加頓（Randi Weingarten）呼籲所有州政府收集並公布學校相關病例數據，填補聯邦政府的不足。

【美國疫情】CDC對復課潑冷水 兒童返學校更易受感染

【歐洲第二波疫情】多國9月復課 校園抗疫措施一覽

責任編輯：陳啟賢

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

相關文章

【歐洲第二波疫情】多國9月復課 校園抗疫措施一覽
今日
【歐洲第二波疫情】多國9月復課 校園抗疫措施一覽
【美國疫情】特朗普女婿支持子女復課 不擔心孩子受感染
2020/08/17
【美國疫情】特朗普女婿支持子女復課 不擔心孩子受感染
【美國疫情】教師集體請病假 成功迫使校區撤回復課決定
2020/08/16
【美國疫情】教師集體請病假 成功迫使校區撤回復課決定
【歐美疫情分析】復課不能盲目著急 防疫需要動腦筋
2020/08/11
【歐美疫情分析】復課不能盲目著急 防疫需要動腦筋
【美國疫情】CDC對復課潑冷水 兒童返學校更易受感染
2020/08/06
【美國疫情】CDC對復課潑冷水 兒童返學校更易受感染
疫情 美國 美國疾病管制與預防中心 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

受訪時發現翻船 71歲葡萄牙總統跳船救人獲大讚（有片）

下一篇文章

【美國疫情】大學開學一周有百宗確診 有教授改戶外上課
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新加坡疫情】薪金補貼延長7個月 加碼救市保就業
【新加坡疫情】薪金補貼延長7個月 加碼救市保就業
特朗普弟弟病逝 終年71歲
特朗普弟弟病逝 終年71歲
【美國大選】奧巴馬據報驚拜登輸 曾拒為其站台
【美國大選】奧巴馬據報驚拜登輸 曾拒為其站台
特朗普倡夾竹桃苷治新冠肺炎 美國食藥局未證有效
特朗普倡夾竹桃苷治新冠肺炎 美國食藥局未證有效
【新冠肺炎】馬來西亞發現病毒變種D614G 具10倍傳染力
【新冠肺炎】馬來西亞發現病毒變種D614G 具10倍傳染力
新型冠狀肺炎全球疫情（08月18日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月18日 時間19:00）