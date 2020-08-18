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【保就業計劃】中小企有意申請　惟指計劃未能解決「無生意」困境

商業 18:40 2020/08/18

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有中小企表示，保就業計劃雖能帶來少許幫助，但始終未能真正解決公司無生意的困境。（資料圖片）

港府今日宣布第二期保就業計劃，不少中小企均指有意申請。有中小企表示，計劃雖能帶來少許幫助，但始終未能真正解決公司無生意的困境。

【防疫抗疫基金】第二期保就業計劃　中小企申請8項須知

中小企展覽服務公司「天藝展覽」有約20名員工，公司成功申請首輪保就業計劃，亦預期會申請第二期計劃，惟其營運總監高裕中認為，在於公司立場而言，保就業計劃只是「左手交右手」，經公司出糧予員工。

他解釋，因現時根本沒有展覽工作，員工每天亦只能執拾器材，坦言沒有什麼工作可予員工做；又稱，撒除員工薪金，營運及倉租等經營成本亦需起碼20萬。在沒有收入情況下，雖然保就業計劃可幫公司留住員工，但實際上未能解決公司無生意的困境，加上行業前景仍然不明朗，他預期最快要明年新年才會有大型展覽工作，只能以「捱得幾耐得幾耐」的心態應對。

冀再推一筆過資助

本地零售品牌Dude & Bestie目前有約6名員工，其創辦人鄭德成亦指會繼續申請第二期保就業計劃，亦期望計劃能再延長6個月。他又提到，作為中小企，「無生意」相比人工開支的衝擊更大，故期望港府可再推金額不少於上一輪的一筆過資助。至於租金補貼方面，他相信港府較難處理有關資助，故未有太大期望。

【保就業計劃】第二期增大型物管公司申請要求　業界生意穩定樂於回饋業主

【防疫抗疫基金】港府推第三輪防疫抗疫基金　中小企冀延長保就業計劃

記者：蘇穎琪

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