【奶粉股業績】飛鶴半年多賺57%派0.1375元息率2厘　高端奶粉收入急飈73%

▲ 中國飛鶴上半年收益按年增48%至87.1億元人民幣。

奶粉股中國飛鶴 （06186） 上半年多賺57%至27.5億元（人民幣，下同），派中期息0.1375港元，佔淨溢利的40%。飛鶴表示，計劃維持未來每個財政年度向股東分派不少於30%的淨溢利，並視乎未來投資計劃而定。

飛鶴去年度末期股息派0.1943港元，加上今次中期息0.1375港元，近12個月的動態股息共0.3318元，股息率約2厘。飛鶴去年底11月13日以7.5元上市，今日收報16.66港元，升0.7%，上市以來累升122%。

期內，飛鶴收益按年增48%至87.1億元，當中，高端嬰幼兒配方奶粉產品系列的收益急飆73%至67.7億元，普通嬰幼兒配方奶粉產品系列的收益亦增9.4%。飛鶴表示，集團快速應對內地的疫情，將對生產、物流、銷售等方面的影響降到最低，惟營養補充品的收益 下降34%，主因疫情在美國導致門店關閉的影響所致。

受於高端奶粉產品銷售佔比增加，上半年毛利率按年增3.4個百分點至74.2%。高端嬰幼兒奶粉的毛利率達74.2%，普通嬰幼兒奶粉為63.1%。

飛鶴指，未來將繼續在中國母乳核心特徵、免疫系統及腦發育系統發育特點等方向深入研究，研發更貼近母乳的原料。同時，飛鶴將繼續增值消費者服務，飛鶴已經全面升級超高端產品星飛帆。

飛鶴將在全業務、全流程、全觸點上進行全面數字化，將數字化運用於生產、研發、流通和服務等各個環節，並會最大限度地與外部生態夥伴及產業鏈上下游智慧協同，優化供應鏈。

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編輯：袁諾曦