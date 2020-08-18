【單位直擊】內地生絕跡 粉嶺屋苑租金挫2成 代理：仍有業主苦等學生回歸

每年的暑假向來本港的住宅租務旺季，皆因內地學生對本港租務需求強勁，承租力也極高，暑假是他們來港租住單位的高峰期，往年更經常出現內地學生豪擲全年租金搶租盤的情況。不過今年疫情下，多個過往備受內地學生追捧的大型屋苑如沙田區的沙田第一城、粉嶺區的粉嶺中心、粉嶺名都等，內地生近乎絕迹，近月租盤量大增，租金也大瀉。如沙田第一城早前一個實用面積284平方呎的兩房單位，以月租僅9000元租出，租金重返2016年水平，也較前一個租約大劈約三成。

粉嶺區也是另一個租金大跌的重災區，中原地產區域營業經理陳夑佳表示，疫情下影響不少內地生來港升學計劃，新界東鐵路沿線屋苑租金明顯受壓。其中以粉嶺名都及粉嶺中心的租金影響最大，以往上述兩大屋苑的租盤有8至9成由內地學生承租，現時內地生的租客比例已跌至「零」，租盤大增下，租金也較去年同期大跌逾2成。

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其中粉嶺名都最新錄得一宗低價成交，單位為5座低層A室，單位實用面積399平方呎，2房間隔，開價約10,500元，議價後以9,800元獲承租，減幅約7%，實用面積平均呎租24.6元。中原陳夑佳指，新租客為本地家庭，見單位租金合理，租入單位自住。據了解，業主則於2008年以120萬元購入上址，是次租出單位可享約9.8厘租金回報。

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陳夑佳指，現時粉嶺名都及粉嶺中心的租盤約有70至80個，其中粉嶺中心實用面積368平方呎的2房單位，租金約10,000元水平；而粉嶺名都實用面積376平方呎的2房單位，租金也是約10,000元水平。「去年同期，上述兩大屋苑的兩房單位每月租金達12,000元至13,000元水平，今年租金已明顯下跌逾20%。」他表示，有部份急於將單位出租的業主，會再有多5%的議價空間，願意將單位以9,800至9,900元左右出租。

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不過，以往租給內地學生的單位，一般會較有「內地學生特色」，即連同傢俱如餐桌、碌架床、洗衣機及雪櫃等，未必適合本港租客的品味，但不是所有業主願意將單位打造成交吉出租，或大幅減價出租，陳夑佳說：「仍有部份業主不想接受現實大劈租金，寧願將單位傢俱保留，等待內地學生回歸。」

究竟符合「內地學生特色」的租盤是怎樣?可看看以下單位相片:

▲ 單位附設餐桌

▲ 碌架床較適合內地學生的需要

▲ 衣櫃以實用為主

▲ 大雪櫃適合數個住客一起使用

▲ 單位也設置洗衣機

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