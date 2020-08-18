  • 27°C
香港時間 : 2020818日 (二) 19:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市勁蝕】數年前搶購車位　今劈價掟貨

股樓投資 19:04 2020/08/18

分享：

樓價持續高企，加上政府辣招，令投資住宅成本極高。過去數年，有投資者轉炒銀碼較細的車位，惟在目前市況下，多數業主都蝕讓離場。有資深投資者更於年內連沽18個車位，全部蝕讓離場。值得留意的是，即使是豪宅區，車位亦要平沽，以九龍站漾日居為例，香港置業戴志文說，有投資者趕移民，早前放售5個車位，終以580萬元易手，平均每個只值116萬元。

過去數年，細價住宅車位最受投資者追捧，如大圍金獅花園、深井豪景花園，惟多數炒家至今未有預期般大賺。以大圍金獅花園為例，屋苑2期L4層雙號車位，上月底以110萬易手，原業主持貨兩年多，帳面無賺無蝕。據了解，原業主有三人，姓氏都不同，相信是合資炒車位，惟最終僅「賺租金，蝕雜費」。

此外，深井豪景花園數年前拆售車位，吸引不少投資者入市，惟近年已頻錄蝕讓，不少投資者更蝕逾四成。有代理說，與住宅相比，車位當然較難保值，加上經濟持續轉差，近年高位入市的新手炒家，自然蝕讓居多。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 黃卓賢

相關文章

投資初哥炒車位　四大防伏錦囊
2020/06/08
投資初哥炒車位　四大防伏錦囊
【新盤動向】將軍澳MALIBU快收樓兼賣車位 車位220萬起買唔買得過﹖
2020/07/23
【新盤動向】將軍澳MALIBU快收樓兼賣車位 車位220萬起買唔買得過﹖
【再創新高】天鑄車位勁好炒　夠買兩個屯門新盤單位
2020/08/03
【再創新高】天鑄車位勁好炒　夠買兩個屯門新盤單位
車位 漾日居 豪景花園 金獅花園

下一篇文章

傳國泰裁減三分一人手 官方：暫不回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬
【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬
【美股分析】「巴菲特指標」響警號　金融大鱷索羅斯拒再入市　
【美股分析】「巴菲特指標」響警號　金融大鱷索羅斯拒再入市　
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）
【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）
【餐飲優惠】麥當勞8月17日起推優惠：10蚊九件麥樂雞　10蚊兩個豬柳漢堡
【餐飲優惠】麥當勞8月17日起推優惠：10蚊九件麥樂雞　10蚊兩個豬柳漢堡