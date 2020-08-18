【疫市勁蝕】數年前搶購車位　今劈價掟貨

樓價持續高企，加上政府辣招，令投資住宅成本極高。過去數年，有投資者轉炒銀碼較細的車位，惟在目前市況下，多數業主都蝕讓離場。有資深投資者更於年內連沽18個車位，全部蝕讓離場。值得留意的是，即使是豪宅區，車位亦要平沽，以九龍站漾日居為例，香港置業戴志文說，有投資者趕移民，早前放售5個車位，終以580萬元易手，平均每個只值116萬元。

過去數年，細價住宅車位最受投資者追捧，如大圍金獅花園、深井豪景花園，惟多數炒家至今未有預期般大賺。以大圍金獅花園為例，屋苑2期L4層雙號車位，上月底以110萬易手，原業主持貨兩年多，帳面無賺無蝕。據了解，原業主有三人，姓氏都不同，相信是合資炒車位，惟最終僅「賺租金，蝕雜費」。

此外，深井豪景花園數年前拆售車位，吸引不少投資者入市，惟近年已頻錄蝕讓，不少投資者更蝕逾四成。有代理說，與住宅相比，車位當然較難保值，加上經濟持續轉差，近年高位入市的新手炒家，自然蝕讓居多。

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