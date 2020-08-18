【LEGO擴充】擬明年初開設親子遊樂場　香港總經理：實體店仍然重要

▲ LEGO香港、澳門及台灣區域總經理Troy Taylor認為實體店仍有一定重要性。（LEGO提供圖片）

疫情期間，人人亦減少外出，改為依賴網購。LEGO（樂高）集團香港銷售額疫市上升，網上銷售表現改善。然而，其香港、澳門及台灣區域總經理Troy Taylor認為實體店仍有一定重要性，更計劃明年進駐K11 MUSEA。

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實體店保留試玩體驗

Troy Taylor指出，過往港人甚少網購，習慣出外購物。不過，疫情當下，網上銷售表現改善，收入佔比由單位數增至雙位數。他相信，未來趨勢亦必然由實體零售店轉至網上世界，惟實體零售店對於LEGO品牌的發展仍是十分重要，以保留與顧客互動、「試玩」的體驗。

實體店對LEGO品牌建立尤其重要。若再開新店，Troy Taylor稱將揀選「非常本土」的區份，並考慮其人口年齡分佈，特別是小朋友的數量。其次，因為香港商舖租金高昂，LEGO亦不會開設面積龐大的門市，以有效控制成本。

▲ LEGO若再開新店，Troy Taylor稱將揀選「非常本土」的區份。（LEGO提供圖片）

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明年進駐K11 MUSEA 設室內遊樂場

Troy又透露，或因近期環境不理想，留意到業主較以往更願意商量租約條款。不過，他暫不願透露具體的開店時間表，僅指明年1月將會進駐K11 MUSEA，開設香港樂高探索中心。該主題展區將會是以親子為主的室內遊樂場，冀提供LEGO遊玩體驗。

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拓成年人市場

Troy Taylor續指，LEGO香港將繼續以小朋友為核心客群，同時在成年人群體加強曝光。Troy指出，使成年人留意小孩玩具品牌，必須利用成人世界當中的「狂熱」（Passion），按他們的喜好推出不同系列，例如足球、超級瑪莉奧（Super Mario）等。同時，LEGO產品亦需要加入數碼元素，例如以三角琴為藍本的LEGO Grand Piano，可連接手機Apps彈奏旋律。

▲ LEGO Grand Piano可連接手機Apps彈奏。（LEGO提供圖片）

記者：葉泳珊