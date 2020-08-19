【風暴消息】海高斯已增強為颱風　天文台改發9號風球　預料本港風力顯著增強

九號烈風或暴風風力增強信號在上午1時30分發出。 預料本港風力顯著增強。 現時切勿外出，遠離當風的門窗，在安全的地方躲避。

天文台預料當海高斯接近香港時，本港風力顯著增強。

在上午2時，颱風海高斯集結在香港天文台之西南偏南約90公里，即在北緯21.6度，東經113.8度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，移向珠江口以西沿岸一帶。

過去數小時，海高斯採取較為偏西北方向移動，並有所增強。海高斯目前最接近本港，於香港天文台西南100公里左右掠過，本港風勢會進一步增強，預料九號烈風或暴風風力增強信號會於早上初時一段時間維持。市民今早出門時請留意最新的天氣消息。

香港的風向正由東北轉為東南。原本受遮蔽的地方可能會變得當風，本港西部地區的風力會較大，市民需提高警惕。

海面有巨浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

受風暴潮影響，早上部分低窪地區可能出現淹浸或海水倒灌。

在過去一小時，長洲、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時80、78及75公里，最高陣風分別超過每小時110、98及101公里。

防風措施

1. 請盡快完成家中各項防風措施，將門窗鎖緊，若有橫閂應加上。請盡快完成清除渠道的落葉及垃圾。

2. 切勿在屋內當風的窗戶附近站立。預早選定屋內一個安全地方，以防玻璃萬一破裂時可以躲避。

3. 光管招牌的物主請截斷招牌的電源。

4. 有關最新天氣消息，請留意電台、電視台或瀏覽香港天文台網頁及流動應用程式。

▲ 天文台256公里範圍的天氣雷達圖，顯示海高斯接近香港。（晚上1時半左右圖像）

民政事務總署開放臨時庇護中心

由於八號熱帶氣旋警告信號已經發出，民政事務總署會為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心。詳情可致電熱線2572 8427查詢。

勞工處提醒僱主僱員應訂立及彈性執行颱風暴雨下工作安排

由於八號颱風警告現正生效，勞工處提醒僱主應與員工訂好在颱風及暴雨警告下及其後的工作安排。在執行有關安排時，僱主應體諒每位僱員可能面對的不同情況，如居住地點及附近的路面和交通等情況，並考慮當中的實際困難和需要，採納情理兼備及具彈性的處理方法。僱主亦應遵守有關法例下應負的法定責任及規定。

勞工處編製的《颱風及暴雨警告下工作守則》，為僱主和僱員提供制定有關惡劣天氣的工作安排的主要原則、內容框架、參考指引及相關法例資料，以供參考。該小冊子可在勞工處網頁（www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/wcp/Rainstorm.pdf）下載。

大澳水浸預警系統及緊急事故協調中心已啟動

離島民政事務處宣布，天文台預測大澳可能會出現嚴重水浸，特別為大澳居民而設的水浸預警系統已經啟動。天文台預測在熱帶氣旋影響下，大澳海平面高度可能在明日（八月十九日）上午約八時達到海圖基準面3.3米或以上，有機會導致海水倒灌及大澳低窪地區嚴重水浸。

民政處已啟動設於大澳鄉事委員會辦事處的緊急事故協調中心，中心由民政處、消防處、警務處、社會福利署、其他有關政府部門及非政府機構成立，以協調疏散、救援及緊急支援的工作。另外，分別設於大澳鄉事委員會辦事處和龍田商場地下的香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處的臨時庇護中心，以及龍田臨時收容中心已開放予有需要的居民暫時使用。

警務處、消防處、民眾安全服務隊人員亦會在有需要時，協助受影響的居民到臨時庇護中心或其他安全的地方暫避。

大澳低窪地區的居民應在水浸來臨前，到安全的地方暫避。民政處會密切留意情況，並與其他政府部門聯繫，以盡力為居民提供適切的協助。

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責任編輯：葉卓偉