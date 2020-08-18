新經濟股造好 京東績後升9% 美團創新高 小米重返招股價

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【業績】中信國際電訊中期息維持5仙 料下半年澳門市場改善、加快5G網絡建設（第二版）
恒生指數今早高開123點，其後升幅收窄，最終收報25367點，全日升20點，成交1269億元。新經濟股造好，京東 （09618） 績後漲9.5%、美團 （03690） 股價升7.7%再創新高，即將染藍的小米 （01810） 升6.4%，重上17元招股價水平。
【今日財經焦點】
【恒指夜期】京東績後升逾9%美團創新高 恒指夜期微升27點（不斷更新）
【京東業績】京東績後升半成 上季經調整利潤增長66%勝預期（第二版）
【美團股價】美團失落藍籌無礙業績炒作 股價再創上市新高升逾7%
【保就業計劃】「保就業」計劃第二期涵蓋9至11月工資 最快9月中下旬派快第二期津貼
【螞蟻IPO】螞蟻集團擬最快月內遞交香港新股IPO申請 科創板上市進入輔導期
【精選投資分析】
【A股牛市】人行放水催生A股慢牛 港股落後可再追（訂戶專享）
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