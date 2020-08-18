  • 27°C
香港時間 : 2020818日 (二) 19:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新經濟股造好 京東績後升9% 美團創新高 小米重返招股價

即市財經 18:25 2020/08/18

分享：

財經焦點速覽

恒生指數今早高開123點，其後升幅收窄，最終收報25367點，全日升20點，成交1269億元。新經濟股造好，京東 （09618） 績後漲9.5%、美團 （03690） 股價升7.7%再創新高，即將染藍的小米 （01810） 升6.4%，重上17元招股價水平。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】京東績後升逾9%美團創新高　恒指夜期微升27點（不斷更新）

【京東業績】京東績後升半成　上季經調整利潤增長66%勝預期（第二版）

【美團股價】美團失落藍籌無礙業績炒作　股價再創上市新高升逾7%

【小米股價】小米再返17元招股價　逾2000個沽盤排隊出貨

【保就業計劃】「保就業」計劃第二期涵蓋9至11月工資 最快9月中下旬派快第二期津貼

【螞蟻IPO】螞蟻集團擬最快月內遞交香港新股IPO申請 科創板上市進入輔導期

【精選投資分析】

港股上落A股整固 金價再衝2000美元（第六版）

瑞聲現大型雙底 短綫回吐利吸納（第四版）

【ATMX追蹤】收復染藍落空失地 美團有望再向上突破

BDI大幅反彈！太平洋航運可受惠（第二版）

【A股牛市】人行放水催生A股慢牛 港股落後可再追（訂戶專享）

-------------------------

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30，八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

欄名 : 財經焦點速覽

最新專欄文章 更多

財經焦點速覽 - 恒指升164點 中資金融股領升
2020/08/17
恒指升164點 中資金融股領升
財經焦點速覽 - 恒指跌47點 美團逆市升近4%
2020/08/14
恒指跌47點 美團逆市升近4%
財經焦點速覽 - 恒指全日跌13點 騰訊績優仍倒跌2%
2020/08/13
恒指全日跌13點 騰訊績優仍倒跌2%
財經焦點速覽 - 恒指升353點重上25000 騰訊上季經調整純利升28%勝預期
2020/08/12
恒指升353點重上25000 騰訊上季經調整純利升28%勝預期
財經焦點速覽 - 恒指反彈513點 濠賭股造好 金沙升近一成
2020/08/11
恒指反彈513點 濠賭股造好 金沙升近一成
超市 保就業 林鄭月娥 新經濟 經濟 成交 指數 恒生指數 永旺（00984） 京東集團—SW（09618）

上一篇文章

【業績】中信國際電訊中期息維持5仙　料下半年澳門市場改善、加快5G網絡建設（第二版）

下一篇文章

市傳國壽新華合併 國壽：傳聞不實（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）