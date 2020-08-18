【保就業計劃】政府要超市減價　百佳：盡力穩定零售價　惠康：推新品牌降售價（第二版）

▲ 百佳表示，將繼續以合理價格為顧客提供足夠的所需用品，並盡力照顧弱勢社群的需求。

政府剛公布第二期「保就業計劃」詳情，其中規定兩大連鎖超市長和 （00001） 旗下百佳及牛奶公司旗下惠康於申請第二期保就業計劃時，需要於9至11月期間，向市民提供折扣優惠。勞工及福利局局長羅致光解釋，為何只針對百佳及惠康兩大超市，原因是百佳及惠康的分店最多，所獲津貼也最多，若兩家公司申請第二期保就業計劃工資補貼時，需要作出額外承諾是合理的事。

百佳：不少入口產品來貨價及運費大幅上升

百佳表示，因應疫情、市場情況及其他國家內部需求，不少入口產品來貨價及運費大幅上升，百佳盡量承擔上漲成本，維持穩定合理的產品零售價。

百佳表示，將繼續以合理價格為顧客提供足夠的所需用品，並盡力照顧弱勢社群的需求，又指一直致力為社區不同階層提供優惠、折扣及社區支援，包括為長者提供購物優惠、推行「關愛長者食物券」，並在疫情期間，為政府及不同非政府機構提供日常用品及物資的送遞服務等。

惠康：繼續向市民提供價格相宜的生活必需品

惠康發言人指，正仔細研究第二期保就業計劃詳情及要求，並樂意向政府了解更多細節。惠康發言人指，疫情期間見到顧客的購物習慣顯著改變，亦為物流供應帶來更大挑戰，但集團仍繼續向市民提供價格相宜的生活必需品，如早前推出全新優質品牌Meadows，品牌產品價格降低了20％。

發言人續稱，惠康數月前起已率先進行多項回饋社會的行動，如捐出逾一萬份社區愛心包，為有需要社群安排優先購物服務，捐贈10萬張餐券予社會上有需要人士，預期逾15個慈善團體預計可於九月初獲得首批餐券，並派發予有需要人士。

據政府早前公布的第一期保就業計劃名單，百佳獲得約1.6億元工資津貼，牛奶公司則獲近4億元津貼，但沒有獨立披露惠康所得的津貼金額。

（第二版加入惠康回應）

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編輯：陳韻妍