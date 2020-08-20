【公司心戰室@iM網欄】一樣米養百樣人 三個面試的故事

人事部主管蓮姐和老施閒聊，談及最近舉行面試遇到的幾個個案，頗為有趣。

話說最近公司運輸組有一個初級職位空缺，人事部依照慣例，發出內部通知，讓有意調職的同事申請，同時亦公開對外招聘。在外來求職者當中，成功進入最後面試的，有一個19歲的小伙子，年紀雖輕，但面試時表現頗佳，能言善道，態度懇切，讓人覺得他有熱誠，會「做好呢份工」，令蓮姐與其他一同面試的經理對他的印象很好。可是公司內部申請的同事經驗比較豐富，小伙子最後也就落選了。

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兒子落第老父出頭

蓮姐覺得這樣的年輕人實在值得扶他一把，不想浪費人才，於是面試後立即跟他再談，表示未能在這職位上聘用他，但欣賞他的主動熱誠，如果他願意，可以為他把CV的修改執正，還可以向其他同業公司引薦，希望他能找到一份好工。蓮姐實在菩薩心腸，惜才愛才，所以格外用心幫忙。

誰不知到了第二天，蓮姐接到小伙子他老爸的電話，投訴說既然他兒子符合資格，為何還會落選，認為不公平云云，指摘蓮姐部門「不按既定程序辦事」，氣沖沖地大罵了40分鐘，還威脅要向公司總裁告狀云云，令人莫名其妙！

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性感小姐我行我素

接着她又說了另一個故事。有一位年輕女同事原來擔任門市工作，申請調職到總部一個後勤的文職位置。面試當天，她甫出現，眾人瞪大了眼睛，她穿上吊帶小背心超短牛仔褲，一身性感惹火打扮。這一面試，當然失敗告終。

事後蓮姐找她談談，委婉地提醒她面試的時候，尤其是申請寫字樓辦公室內的工作，應注意打扮，衣飾要莊重為宜。誰知小妮子卻嘴嘟嘟不以為然地說：「那天天氣熱啊，這樣穿我不覺得有甚麼問題呢！」把蓮姐氣壞。

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緊張大師面試失敗

還有另一個故事，也是有位同事常常找機會申請內部調遷，他平日工作表現頗佳，話頭醒尾，大家都看好他的能力。但是不知甚麼緣故，每一次面試時對着幾位主持的經理，他都緊張兮兮，像是大腦閉塞，話都說不出兩句，也就被「殘酷一叮」了。因此，他兩次申請調職都無功而還，蓮姐也真的不知如何幫他。

聽完這三個故事，老施覺得很無奈。做父母的不應為找工作的子女強出頭，應該讓他們自己經歷，承擔得失，不管公平與否，也算是他們出來社會工作體驗的一部分，不然只會害了他們；至於年輕人衣着的問題，這是職場的遊戲規則，管你如何有個性我行我素，要是太出位的話便注定不能入圍；還有面試時緊張得不能自控，影響表現，那實在要靠自己努力，多多勤練改進了。

作者_施伯樂 60後，從低做起晉升至跨國企業集團管理高層。歷年實戰經驗加上前輩貴人的口授身教，對如何在職場做人做事精益求精有了豐富的體會。喜歡討論在辦公室處事做人，求生上位的技巧和大小心法，也聽來不少職場的趣聞軼事。

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