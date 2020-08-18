【科網狂潮】京東停與申通合作　阿里巴巴先後被美團騰訊針對？

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市傳國壽新華合併 國壽：傳聞不實（第二版）
內地傳媒報導，京東 （09618） 近日向商家要求停用申通等幾間內地快遞公司產品，若不更換將影響商家正常送貨。京東解釋是由於雙方合同已經過期，未能達成續約的意見。根據消息指，申通與京東合同在2019年6月到期後，同一時期阿里巴巴 （09988） 通過戰略投資成為申通的大股東，因此京東旗下的京東物流提出進駐阿里旗下的電商平台，但至今沒有回應，因此決定暫停與申通的合作。申通回應指，對於合同到期的說法，京東不讓雙方簽合同，「一直在溝通，始終不給回應，明確不是服務問題。」
早前美團 （03690） 取消外賣平台的支付寶選項，與阿里巴巴「開戰」，而騰訊 （00700） 持有京東近17%普通股股權，似乎內地科網巨頭ATM的T（騰訊）與M（美團），都有意與A（阿里巴巴）鬥法。
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編輯：謝克迪