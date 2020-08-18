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【科技抗疫】疫情該改變大眾觀念　帶動遙距醫療

科技 18:11 2020/08/18

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新冠肺炎疫情爆發，對無論公營、私營醫療機構及護理院帶來沉重的壓力。（資料圖片）

近年流行數碼化，而新冠肺炎就令醫療服務數碼化進程加快。遙距醫療服務公司Medix創辦人及總裁Sigal Atzmon就表示，新冠肺炎疫情令大眾轉向數碼醫療，傳統的醫療系統或快將成為歷史。

Sigal表示，抗疫期間，有見某些國家已經在健康護理方面，有更進一步的進化與改革。「例如中國就重點投資在人工智能以及大數據技術分析方面，令健康護理服務變得更容易、安全以及更快速。」她透露，在過去6個月，大眾對Medix的需求有雙位以及接近3位數字升幅，預計數碼化醫療及健康護理服務，將是未來的新常態。

數碼化技術正漸漸改變醫療行業。「從基因組學和納米醫學到醫療機器人技術和再生醫學，從幹細胞治療到基因組編輯技術和組織再生，當中都需要大數據以及人工智能技術的協助，而趨勢仍然持續。 」她續道，個人化醫療保健亦已經進入新領域，例如近年出現的各種生物認證技術，以及可穿戴技術。

借助這些不斷發展的技術與設備，基因組測序和機器學習（machine learning）可以使我們更了解癌症、心臟病以致神經退化疾病的病因，掌握更多信息，並預防這類型疾病發生。「人工智能和大數據對醫療保健而言，就像探索太空的火箭。」市場上相關的初創公司愈來愈多，未來或能撼動行內巨頭如Alibaba、騰訊、Google以及Apple的地位。

遙距醫療改變傳統觀念

新冠肺炎正在急速改變醫療行業的核心所在，因為沒有人能夠預測這場大流行疫症。「而解決問題的唯一方法就是遙距健康護理或遠程醫療（telemedicine）。」

Medix創辦人及總裁Sigal Atzmon就表示，疫情下，大眾對醫療的傳統觀念開始轉變，遙距醫療服務將成為新常態。（受訪者提供圖片）

Sigal指出，在疫情期間，某些國家已經使用數碼化的醫療服務，並拯救了不少生命，同時亦減輕了對醫院、護理院等醫療服務機構的巨大壓力。「現時人們都不願去醫院或診所，而數碼化的遙距醫療服務，就為人們提供放心的渠道求醫，且效率與成本效益亦更高。」

她坦言，在新冠肺炎出現之前，人們對遙距治療感到陌生，但疫情下，因為各種危險及不確定情況出現，人們觀念亦開始轉變。Sigal透露，近月需求最強勁醫療服務，是遙距數碼診療，當中就包括遠程專家諮詢，個人醫療案例管理服務和預防保健服務。「因為人們意識到數碼化健康醫療的好處，並對人工智能和大數據所扮演的角色，有了更清晰的理解和讚賞。」

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疫情下，各國政府不再對醫療數碼化視而不見，並開始重視醫療健康護理的投資，甚至成為政策的重中之重。「人們對度身訂造及預防護理服務的需求激增，他們亦在疫情中自我學習最新的科技技術，因為大家都曾經因此得益。」

記者：李彥煒

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