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【大行點睇】大行估煤氣跑輸大市　瑞信維持單位數目標價

股樓投資 18:47 2020/08/18

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收息股煤氣(00003)日前公布，上半年盈利按年倒退31%，雖然中期息維持不變，仍被多間大行看淡會繼續落後大市。煤氣今日收報11.1元，跌1.8%。

相關文章：【晚市禁堂食】 煤氣上半年少賺31% 中期息續派0.12元

大和發表研究報告指，撇除一次性項目，煤氣上半年經常性利潤按年下跌20％至32億元，佔該行對公司全年盈利預測的57％，形容業績表現不理想。該行把煤氣目標價由原來的10.6元微降至10.5元，維持「遜於大市」評級。大和表示，由於香港爆發第三波疫情，煤氣7至8月的銷售受影響，管理層亦對下半年銷售表現看法悲觀，但預計中國公用業務將復甦，各新能源業務亦將為公司的現金流和股息收入提供支持，從而令公司明年亦能繼續每20股送1紅股。該行指，雖然上半年的煤氣銷量下跌，但稅後營運溢利仍錄得增長，預計下半年溢利不會再受關稅上升的影響。對於煤氣評級會否再有變動，將取決於內地疫情會否在冬季再度爆發、以及新能源業務能否在下半年抵銷本港業務的疲弱表現。

瑞信亦將煤氣目標價由9.9元下調至9.6元，重申「遜於大市」評級。 瑞信認為，煤氣受累於內地公用業務經營溢利按年下跌近兩成，物業估值虧損及資產撥備，仍認為其業績符市場預期。然而正因多個業務溢利出現下跌情況，該行把煤氣今年至2022年的每股盈利預測，下調5至9%。而在本港公用股中，瑞信較看好周息率達6%的電能(00006)和長建(01038)。

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撰文 : 李尚毅

香港中華煤氣（00003） 經濟

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