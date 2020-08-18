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iPhone 12原型機再度曝光　機身設計採用iPhone 4風格

科技 19:00 2020/08/18

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日前有大量宣稱是iPhone 12機身設計的圖片流出，並採用經典iPhone 4的風格。

雖然Apple一直盛傳因為新冠肺炎疫情的關係要將iPhone 12系列的發布日期推遲，不過消息反覆不定。日前再有大量宣稱是iPhone 12機身設計的圖片流出，並採用經典iPhone 4的風格。

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據外國科技網站9to5mac報道，以色列討論區HaAppelistim日前曝光全新iPhone 12原型機圖輯。圖片中的原型機模型是用作開發和展示iPhone 12的保護殼，顯示出新機具備3種尺寸，分別為5.4吋、6.1吋和6.7吋。

而當中最值得留意的是，其外型再次確認是近似iPhone 4、iPhone 5經典系列的機身設計風格。相比起現時iPhone 11系列，機身線條變得筆直，整體更加方正有型，與圓潤的iPhone 11系列明顯有別。

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不過，這些圖像未有顯示正面屏幕的「瀏海」是否有作出調整，由於「瀏海」設計不會影響到保護殼的設計，因此製造商使用的原型機模型亦未有關注有關改動，始終需要待真機現身才能知曉。

責任編輯：施雯雯

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