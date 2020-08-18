【金融界奇聞】為客付利息變還貸款？ 銀行錯滙9億美元 入稟追退還

據《彭博》報導，花旗集團（Citigroup）近日為客戶露華濃（Revlon）向債權人付貸款利息，卻因「文書錯誤」多滙款額達9億美元到到債權人的帳戶中，其中3個債權人包括基金對沖公司Brigade Capital Management、Symphony Asset Management和HPS Investment Partners拒絕退還多收的款項，花旗因此入稟美國的法院追討。

花旗發現錯失後，馬上向收款人要求退還多收的款項，其中Brigade原本只是收取150萬美元的利息，但花旗打入1.76.億美元到其帳戶，是原本數額的100倍，而Brigade向露華濃貸款款額為1.747億美元。換言之，Brigade多收的款項，差不多等於該公司向露華濃借出的貸款額。不願退還款項的3名債權人聲稱，露華濃未償還貸款，無論如何也要償還給他們。

露華濃（Revlon）的代表表示，該公司未還清貸款或貸款的任何部分。 花旗在訴訟中表示，這筆款項是屬於銀行而不是露華濃的。並指根據協議，借款方不可能突然這樣還清貸款，「 眾所周知，幾乎沒有公司，更不用說像露華濃這樣陷入困境的公司，在持續疫情所造成的重大財務壓力時，會如此歸還大筆貸款。」又指Brigade等公司「儘管有明確的證據表明付款有誤」，但仍拒絕退還多收的款項。

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責任編輯：鄭靜珊