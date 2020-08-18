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【美元危機】為何美元急跌？憧憬聯儲局推高通脹目標　美滙指數跌至2年低位

即市財經 19:41 2020/08/18

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美元跌至2年低位，市場憧憬聯儲局提高通脹目標。

反映美元走勢的美滙指數跌至2018年5月以來新低，日內最低見92.48。近日基金大手押注美元淡倉，數據顯示，最近一周美元淨淡倉規模增加約11%。與此同時，聯儲局將於香港時間周四凌晨公布會議紀錄，市場憧憬儲將放寬通脹目標，允許未來一段時間通脹水平持續高於2%，甚至主動推高通脹，勢進一步拖累美元走勢。

市場一致看淡 美元淡倉急增

美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，最近一周美元淨淡倉規模由289.4億美元增加至321.2億美元。該數據整合了芝加哥國際貨幣市場（IMM）中，美元兌6種主要貨幣的倉位，包括日圓、歐元、英鎊、瑞郎、加元及澳元。另外，美國銀行8月份調查發現，有36%的基金經紀認為押注美元淡倉是最受歡迎的交易，比例較7月時的30%明顯上升。

聯儲局料主動推高通脹

據外電報道，市場傾向聯儲局於會議紀要，提及放寬通脹水平，不會因通脹而收緊貨幣政策。自2012年起，聯儲局一直以2%為固定的通脹目標，Berenberg Capital Markets美國及亞洲首席經濟師Mickey Levy預計，聯儲局將清楚地向市場發出信號「表明儲局不止會容許通脹高於2%，而且會支持這樣做，並朝着這方向努力。」

值得注意的是，目前反映通脹預期的美國10年期債息盈虧平衡點，由3月的0.47%，反彈至1.66%。意味市場預期，未來10年平均通脹為1.66%，隨着美元持續貶值，市場對通脹的擔憂亦日益嚴重。

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編輯︰侯景成

美元 基金 期貨 美滙指數 通脹 美國聯儲局

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