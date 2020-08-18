【澳門賭業】路透：內地嚴查綫上賭博打擊澳門貴賓廳市場

▲ 《路透社》報道，中國6月起將跨境賭博資金流動確認為國家安全風險，對澳門貴賓廳市場流動性造成打擊。

珠海上周剛恢復赴澳門旅遊簽注，據《路透社》報道，中國6月起將跨境賭博資金流動確認為國家安全風險，嚴查網上賭博以遏止資本外流，對澳門貴賓廳（VIP）市場流動性造成打擊。

報道引述業界人士指，嚴查洗錢及非法交易對市場流動性帶來壓力，雖然很多澳門博彩業高級中介人不直接參與綫上賭博業務，但其下屬的代理商仍會使用綫上渠道來清算債務及為VIP客人提供信貸服務，在當局近月嚴查下，綫上賭博業及經由加密貨幣平台的融資渠道已被切斷，由於對博彩中介的融資渠道疑慮增加，因此大額的VIP消費受到很大影響。

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編輯：馮正男