【一哥之爭】美國勁敵出奇謀 港交所環球一哥難坐穩

港交所 （00388） 股價早前高見388元創新高後，即受政治不明朗因素困擾，股價停滯不前。美國的交易所勁敵卻乘美股強勢急起直追，並以併購行動繼續壯大，令港交所的環球交易所一哥寶座更難坐穩。

港交所今收報379元，較8月初即市高位稍回2.3%。在美國總統特朗普主動開腔不會再讓港交所成功，以及共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue）聲稱新一輪制裁行動會令港交所成受害者後，港交所的已展現出異常強韌抗跌力。

相關文章：【美國制裁】Solomon Yue：第二輪制裁快到來 港交所將成受害者

現價計，港交所仍以逾4,800億港元市值，險勝前一哥芝加哥商品交易所（美：CME）及洲際交易所（美：ICE），暫佔環球交易所市值一哥寶座。惟港交所現市值只較CME稍高不足1%，較第3位的ICE領先優勢亦不足一成。

ICE作為紐約交易所母企，近日再出招尋求壯大，日前向公布斥資110億美元，收購按揭金融技術平台Ellie Mae，並已於周一為此交易發債融資65億美元，一旦交易完成，市值隨時輕易超前港交所。

相關文章：紐約證交所母企ICE斥110億美元購按揭金融技術平台Ellie Mae

港交所股價能否再度發力拋離美國勁敵，也許還看明天（周三）公布的次季業績，能否給予市場驚喜。

撰文：劉德斌

相關文章：【中概股危機】美證監劍指愛奇藝 港交所迎機遇勿失方吋（訂戶專享）

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情