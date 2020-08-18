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【BNO移民】英國馬莎裁減7000員工 零售業搵工艱難

環球社會熱點 17:42 2020/08/18

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英國政府放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民規定，移民英國成為熱話。惟新冠病毒疫情重挫當地經濟，零售業是重災。連鎖百貨商馬莎（Marks & Spencer）難抵疫情衝擊，宣布裁減7000個職位。

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繼上月裁減950個職位後，英國馬莎宣布再削人手，計劃在未來3個月再裁減7000個職位，即減少約12%人手，料被裁的7000人中，大部分來自提早退休及自願離職計劃。

疫情令馬莎收入大減，商店重開以來，衣物及家居用品收入減少近3成。雖近月生意較集團較早前預期為佳，但馬莎指，市況前景存在重大不穩定性，社交隔離措施不知要維持多久，故決定謹慎行事。

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馬莎指，各分店重啟進度因地而異，部分遠離市區的分店已近回復正常，但市中心的商店，運作仍受社交隔離及人流減少嚴重衝擊，集團稱必須採取行動，回應這些轉變。

香港政局不穩之際，英國放鬆BNO持有人移民英國規定，不少港人積極考慮移民英國，而零售業職位是港人在英國求職首選之一，但疫情下，實力最雄厚的大型零售商亦裁員。

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據天空新聞（Sky News）統計，主要零售店的裁員人數，累計已達3萬人。多間大型零售店，如百貨公司Debenhams、John Lewis、藥妝店Boots等，近期都宣布削減人手。

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責任編輯：林建忠

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