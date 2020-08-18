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政府將保留駿洋邨三座樓宇用作檢疫中心　第四、第五座可於本月底入伙

環球政經 18:15 2020/08/18

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新冠肺炎持續，政府宣布，把早前使用駿洋邨作檢疫中心的部分樓宇歸還給房委會，其中兩座可於本月底起入伙。

政府今日（18日）宣布，早前將駿洋邨第四和第五座（即駿時樓和駿湖樓）交還給房委會，該兩座將於本月底開始陸續入伙。房屋署亦即將致函通知準租戶辦理入伙手續詳情。

此外，政府鑑於疫情在過去數星期急速轉差，將保留三座樓宇用作檢疫中心。駿洋邨第一至第三座（即駿逸樓、駿爾樓和駿山樓）將會繼續用作檢疫中心，政府表示，會不斷留意疫情發展，在可行情況下盡早停止使用該三座樓宇作檢疫中心。

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政府又估計，當設於竹篙灣檢疫中心第三期的2000個檢疫單位投入運作後，應可於本年年底停止使用駿洋邨第一至第三座作檢疫中心，然後清空及徹底消毒有關單位並交還予房委會。而房委會預料需要數月進行修繕工作，最快可在2021年第2季初開始陸續入伙。

政府指出，考慮到由於該3座樓宇的入伙時間變動會為租戶造成生活困擾，而考慮再以「防疫抗疫基金」為受影響的合資格準租戶提供紓緩安排。

此外，政府表示，由於駿洋邨第四、五座設有獨立行人及車輛出入口，居民可經獨立通道出入駿洋邨。而往返檢疫中心的人士及車輛無須進出第四、第五座的範圍，因此，第四和第五座是適合居住。

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責任編輯：黎淑雯
　

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