【保就業計劃】僱主可重選「指定月份」　第二期補貼新增2大罰則

勞工及福利局局長羅致光和政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀今午（18日）就第二期保就業計劃詳情舉行簡介會。新一期資助，僱主可以更改「指定月份」選擇，同時亦新增了兩大罰則。

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「指定月份」方面，若僱主申請第二期補貼時選擇與第一期相同的「指定月份」提交申請，便毋須重新填寫職業退休計劃的相關資料或上載文件，若選擇更改「指定月份」，則須按網上申請表指示重新上載相關文件或可以因應其需要在網上申請表更新資料。

第二期資助除保留原有罰則外，還新增兩大罰則：

獲批第一期補貼並參與第二期的僱主而言，若秘書處認為該僱主於第一期補貼期（即2020年6月至8月）內裁減其公司／機構內僱員數目的幅度龐大，而該僱主又未能證明並使秘書處信納其有意聘請僱員以取代被裁減的僱員及／或重新聘請被裁減的僱員，或未能就其「裁員」提供合理解釋，政府有權拒絕有關僱主第二期工資補貼的申請。

獲批第二期工資補貼的僱主於第二期補貼期（即2020年9月至11月）內裁減其公司／機構內僱員數目的幅度龐大，而該僱主又未能證明並使秘書處信納其有意聘請僱員以取代被裁減的僱員及／或重新聘請被裁減的僱員，或未能就其「裁員」提供合理解釋，政府有權取回該僱主第二期的全數或部分任何已發放的工資補貼。

另外，自僱人士亦要留意，若已在第一期保就業計劃領取一筆過7,500元資助的人士，便不能申請新一輪的補貼。

詳情

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責任編輯：楊子瑩