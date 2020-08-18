【新冠肺炎】特朗普批新西蘭確診飆升 新西蘭總理反擊：跟美國無得比

▲ 美國總統特朗普指新西蘭確診個案飆升，情況可怕；新西蘭總理阿德恩反擊，跟美國數以萬計的確診無得比。

美國總統特朗普在明尼蘇達州的造勢大會上，提到新西蘭確診個案「飆升」，形容十分「可怕」。新西蘭總理阿德恩反擊，指特朗普的言論「錯得明顯」，又指新西蘭的零星個案跟美國數以萬計的確診「無得比」。

特朗普（Donald Trump）在造勢大會上形容新西蘭今近日爆發的第二波疫情「可怕」(terrible)，他說道：

「你們看見新西蘭發生什麼了吧？他們（新西蘭）抗疫成功，他們抗疫成功，這些都上了新聞頭條，都是為了做給我看。新西蘭的確診個案飆升，你知道這很可怕，我們可不想這樣。」 （“Do you see what’s happening in New Zealand? They beat it, they beat it, it was like front-page news because they wanted to show me something. ……The problem is ... big surge in New Zealand, you know it’s terrible. We don’t want that.”）

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新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）反駁，新西蘭新增零星個案，美國每日新增確診病例都是數以萬計，兩者沒有可比性，直言特朗普的言論「錯得明顯」（patently wrong）；她重申，新西蘭仍是世界上抗疫表現較佳的國家。

新西蘭周二（18日）新增13宗確診個案，令第二波疫情累計新增確診達69宗。自疫情全球大流行以來，新西蘭實施嚴格封鎖措施，成功遏止病毒傳播，更一度創下國內102日零感染的記錄，全國累計確診病例為1,293宗，22人死亡；每10萬人的死亡率約為0.44，屬世界上死亡率較低的國家。相比之下，美國累計確診病例超過520萬宗，17萬人死亡，每10萬人的死亡率為5.21，是世界上死亡率較高的國家之一。

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新西蘭抗疫表現出色，可能因此吸引更多移民。有報道指，美國人移民新西蘭意慾大增，新西蘭移民局數據顯示，5月查閱移民新西蘭資訊的美國人數量，分別按年大增65%，即有8萬美國人表達有意移民新西蘭。

報道指，在2016年美國大選後的24小時內，美國有56,300人到訪新西蘭移民局網站，比每日平均2,300人有大幅的增長。同時，亦有7,000多名美國人登記表示有意移民新西蘭，為每月平均水平的兩倍多。

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責任編輯：葉芷樺