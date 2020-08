【新冠肺炎】特朗普批新西蘭確診飆升 新西蘭總理反擊：跟美國無得比

美國總統特朗普在明尼蘇達州的造勢大會上,提到新西蘭確診個案「飆升」,形容十分「可怕」。新西蘭總理阿德恩反擊,指特朗普的言論「錯得明顯」,又指新西蘭的零星個案跟美國數以萬計的確診「無得比」。

特朗普(Donald Trump)在造勢大會上形容新西蘭今近日爆發的第二波疫情「可怕」(terrible),他說道:

「你們看見新西蘭發生什麼了吧?他們(新西蘭)抗疫成功,他們抗疫成功,這些都上了新聞頭條,都是為了做給我看。新西蘭的確診個案飆升,你知道這很可怕,我們可不想這樣。」

(“Do you see what’s happening in New Zealand? They beat it, they beat it, it was like front-page news because they wanted to show me something. ……The problem is ... big surge in New Zealand, you know it’s terrible. We don’t want that.”)