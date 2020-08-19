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【C家教路@iM網欄】華為火燒連環船 醫療板塊回暖

名人薈萃 21:18 2020/08/19

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中美科技戰繼續升温，美方周一（17日）宣佈再進一步制裁華為，雖然已經多次對華為作出限制，但這次可說是全面性的封殺。事關早前美方只限制華為與美企交易，公司仍有機會對非美國的公司購買相關產品，但這次連第三方廠商的「後門」都被關上了，未來都需要特別許可證才可採購美國零件。事件令相關的產業鏈將大受打擊，幾乎要華為不能以任何方式碰到美國的芯片零件，這次封殺顯示美方對華為趕盡殺絕的決心，相信不會再有企業想與華為做生意。

舜宇光學科技（02382）有約兩成業務與華為有關連，公司才剛發佈一份乎合預期的中期業績，便出現對華為不利的消息，結果翌日也逃不出被沽售的命運，股價一度急瀉11%。筆者因此有減持舜宇，雖然倉位佔比不大，但始終科技戰的潛在風險大，需要審慎處理相關倉位。

另一頭馬車醫療板塊於周二（18日）終於有點起息，當日在恒指下行的動力下仍有多隻股票升逾2%，其中藥明生物（02269） 近期更有多重利好消息支撐股價。醫療板塊受壓接近一個月，其中受重創的醫療器械行業因集中採購消息從高位下挫約兩成，醫藥股亦面臨著周四（20日）的集採投標而受壓。唯CRO/CDMO行業的股價受影響較少，不過也被整體行業氣氛拖累。

藥明生物受惠被納入恒指的利好消息，令股價再創新高，同時周一晚上發佈了亮麗的中期業績，再加上這半年增加了多個的新冠病毒單抗項目，令公司的收入增長能見度更清晰，相信多重的利好消息短期內將對股價有一定支持。隨著醫療板塊氣氛回暖，消化近期的政策及業績消息後，筆者期望板塊可重回長期趨勢的軌道，並尋獲估值重估的機會。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有舜宇光學科技及藥明生物的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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