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【防疫抗疫基金】第二期保就業計劃　中小企申請8項須知

商業 17:27 2020/08/18

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保就業計劃第二期將於本月31日接受申請，補貼中小企僱員9月至11月份的一半薪金。

保就業計劃第二期將於本月31日接受申請，補貼中小企僱員9月至11月份的一半薪金，最高9,000元。勞工及福利局局長羅致光表示，新一期保就業計劃計算的指定月份，薪金和僱員人數將與上一期相同，即中小企申請時的參考月份為12月至3月的任何1個月，受薪僱員人數不得少於3月份。

【防疫抗疫基金】港府推第三輪防疫抗疫基金　中小企冀延長保就業計劃

中小企申請保就業計劃第二期時，除了計算方法不變，大部份條款亦與第一期相同，包括中小企須承諾不裁員、補貼全數用於支付僱員薪金，以及強積金戶口須於3月31日前開立。不過，中小企即使曾申請第一期，須再次申請第二期，不會自動申請，但系統已有資料，申請程序將更簡單。

【展會續停】會議展覽復辦無期　協會促政府加碼資助

中小企申請保就業計劃第二期須知：
1. 已申請第一期須再申請，但填寫資料等的手續會較簡單
2. 已申請第一期又參加第二期，若曾大幅度裁員又無合理解釋，可被收回補貼
3. 新申請計劃，須上載更多文件
4. 在補貼期前或期內，無倒閉或放無薪假
5. 若有罰款，發放第二期補貼時將自動扣除
6. 工資計算方法、查詢網站、熱線及服務處不變
7. 若違背計劃目標或不符合公眾利益，可被收回補貼
8. 聘有65歲以上僱員，不論有/沒有資料，僱員均可獲每月5,000元補貼

【保就業計劃】第二期增大型物管公司申請要求　業界生意穩定樂於回饋業主

責任編輯：馬意文

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