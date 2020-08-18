【防疫抗疫基金】第二期保就業計劃　中小企申請8項須知

▲ 保就業計劃第二期將於本月31日接受申請，補貼中小企僱員9月至11月份的一半薪金。

保就業計劃第二期將於本月31日接受申請，補貼中小企僱員9月至11月份的一半薪金，最高9,000元。勞工及福利局局長羅致光表示，新一期保就業計劃計算的指定月份，薪金和僱員人數將與上一期相同，即中小企申請時的參考月份為12月至3月的任何1個月，受薪僱員人數不得少於3月份。

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中小企申請保就業計劃第二期時，除了計算方法不變，大部份條款亦與第一期相同，包括中小企須承諾不裁員、補貼全數用於支付僱員薪金，以及強積金戶口須於3月31日前開立。不過，中小企即使曾申請第一期，須再次申請第二期，不會自動申請，但系統已有資料，申請程序將更簡單。

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中小企申請保就業計劃第二期須知：

1. 已申請第一期須再申請，但填寫資料等的手續會較簡單

2. 已申請第一期又參加第二期，若曾大幅度裁員又無合理解釋，可被收回補貼

3. 新申請計劃，須上載更多文件

4. 在補貼期前或期內，無倒閉或放無薪假

5. 若有罰款，發放第二期補貼時將自動扣除

6. 工資計算方法、查詢網站、熱線及服務處不變

7. 若違背計劃目標或不符合公眾利益，可被收回補貼

8. 聘有65歲以上僱員，不論有/沒有資料，僱員均可獲每月5,000元補貼

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責任編輯：馬意文