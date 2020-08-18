▲ 【俄羅斯疫情】能源部長確診 陪同總理公幹後折返

俄羅斯再有高官確診新冠肺炎。俄羅斯總理總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）證實，能源部長諾瓦克（Alexander Novak）染疫，為第5名患病的內閣官員。諾瓦克原定本周陪同米舒斯京前往遠東地區公幹，米舒斯京稱，他已到達當地，得知確診後折返莫斯科。

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部分隨行的記者同樣確診，須與諾瓦克返回莫斯科。能源部官員接受訪問時表示，諾瓦克沒有病徵，將繼續遙距工作，透過視像會議參加即將舉行的產油國部長會議。

除了米舒斯京，建設部部長亞庫舍夫（Vladimir Yakushev）、文化部部長Olga Lyubimova、科學及高等教育部長法利科夫（Valery Falkov）早前均染疫。副總理兼遠東總統特使特魯特涅夫（Yury Trutnev）亦確診，上周被隔離。

多名高官確診，外界關注總統普京（Vladimir Putin）亦受牽連。普京發言人早前稱，普京會定期進行檢測。俄羅斯累計93萬病例，為全球第4多。

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責任編輯：鄧燕君