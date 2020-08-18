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【小老闆生意經@iM網欄】舖租現劈價潮 或是商家搶佔市場好時機？！

名人薈萃 20:33 2020/08/18

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筆者近日看到一則新聞，標題為「銅鑼灣怡和街舖100萬有交易」，內容指怡和街銅鑼灣地帶2樓265號舖，面積約93平方呎，近日以100萬元轉售，呎價約1.08萬元。原業主於2013年以729.1萬元購入，持貨7年帳面蝕讓629.1萬元離場，期內貶值86%。筆者看後的第一個反應是感到十分驚訝，今時今日香港地不少地區的車位成交價都不只100萬，更何況是一間商舖！？

 

銅鑼灣、尖沙咀等地一直是訪港旅客主要的消費區，眼見銅鑼灣地區的商舖成交大幅劈價，主要是因為近年訪港自由行旅客數字大減，令當區的生意大受影響。加上受到新冠肺炎疫情的衝擊，導致部分商舖的成交價在幾年間跳樓式下跌。

 

本地疫情未受控 舖租短期難反彈

 

香港一直擁有「購物天堂」的美譽，香港是一個自由港，除煙酒外的所有商品均免稅。因此，每年均吸引到很多不同國家的遊客前來旅遊，原因是世界各地的不同檔次的產品亦有機會在香港買到。可是，自社會運動以來，訪港旅客人數明顯下降，加上在新冠肺炎疫情衝擊下，街上的訪港旅客幾乎絕跡，導致不少街上或商場內的商店面臨結業潮，即使是核心購物地段的街上亦湧現多間吉舖。

 

事實上，今年本地住宅及商舖市場的交投相比往年明顯淡靜。而商舖的成交價下跌，的確意味本地經濟及營商環境轉差，如是此的話，即使再有實力的商店，其生意額或多或少亦會因為大環境轉差而下跌。因此，近月來，不少國際著名品牌亦紛紛關閉旗艦店，或在核心地段不再續租，甚至乎宣布退出香港市場。國際品牌生意慘淡，更何況是小商家，現時要逆市擴充談何容易。

 

筆者相信，本地疫情反覆的因素影響下，下半年商舖的減租潮或蝕讓成交的宗數或將陸續有來。除非舖租劈價至一個相當有利可圖的水平，否則，正所謂「低處未算低」，小商家或想創業的人亦不用急於在此時入市。

 

逆市開店 旨在擴大潛在客戶群

 

筆者在近幾期的文章提到經營網上商店的好處，以及線上銷售是零售業發展的大趨勢。筆者身為過來人（已在寸金尺土的香港開設實體零售店），認為線上線下的經營模式，即O2O 銷售策略（Online to Offline 模式），才能有效增加一間商店的長期競爭力。面對本地舖租急劇下跌，只經營網上商店的小商家，究竟應否趁逆市期間開設實體店呢？

 

如前文所言，本地商舖的租金及成交價短期內難以回升，如經營網店的商家在此時把握開實體店的機會，將網店與實體店互相配合，就有機會接觸到更多潛在客戶，有助進一步擴大客戶群。根據 SHOPLINE 發布的《 2018 下半年至 2019 年電商白皮書》，超過一半（52.5%）店家也同時經營實體店。可見線上、實體店融合的「O2O營商模式」才是零售業的大趨勢。要知道，一間商店在線上經營得很成功，亦不代表可以取代實體店。在不少客戶的角度而言，擁有實體店才是一家商店的信心保證。只經營線上的話，不少人會質疑其商品的來源及品質。只有親眼看過、摸過商品，才能更引起其消費欲。

 

雖然目前本地零售業吹淡風，不過此說法並不是針對各行各業，一些商戶如洗衣店、主力經營外賣店、超市等生意仍在逆市期間出現急升。筆者並非盲目建議經營網店的商家一定要同時經營實體店，不過，線上線下的發展模式始終為零售業發展的大方向，如在本地舖租劈價期間遇到心儀的店舖位置，或是衡量到店舖租金的降幅程度有利可圖的話，此時就不應該錯失一個逆市拓展業務、搶佔市場的好機會。

 

作者_Anna簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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撰文 : Anna

欄名 : 小老闆生意經

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