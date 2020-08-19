  • 26°C
香港時間 : 2020819日 (三) 07:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【地產人地產事@iM網欄】搵食困難 地產代理係咪行行企企就有錢收？

名人薈萃 07:01 2020/08/19

分享：

有很多行外人都覺得地產代理工作極其容易，只需拿鎖匙睇睇樓，客人看中單位，談兩下就收取豐厚佣金，每天輕輕鬆鬆坐在店內等運到就行了。但實情真的是這樣嗎？

我可以簡單講述一下我們日常的工作，大家看看是否能夠勝任。早上回公司打卡，首先就要剪報或看網上報紙，把財經地產新聞都看過一遍，把當中有用的記一下或截圖一下，之後就是開始要和業主們打交道的時間。

放賣或放租的業主要打去噓寒問暖一番，確保他們的單位依然是在市場放賣放租，價錢有沒有改變或有沒有特別要求。為了增加市場盤源，我們還會時不時打去探聽不放賣不放租的業主近況，務求把資料庫整理得清清楚楚。這打電話的時間已佔了我們工作時間的很大部份。

當然，現在科技先進，我們還要去單位或大廈附近的環境進行拍攝剪接。一些做得很好的宣傳短片的製作時間真的以小時計算，還要配樂配音調色調光。當然還要和時間競賽，因為有可能你短片還沒弄好時，單位已售出或租出。

自然，如果你有客人有約好時間睇樓時，你更要再云云眾多的單位中挑選一些精選單位去作出推介，這時候就很需要時間去挑選和了解客人的需要。現在每一次睇樓少則30分鐘，長則一整天，而往往很多時結果都是沒有達到成交狀態。

基本上每天都是有上班沒下班的，有很多客人都喜歡申通訊軟件隨時問隨時要有回答。各大地産代理都有推出一些搵樓的應用程式，我有很多半夜2至3點的查詢，比例還相當多。

每星期還有例會，每月還有大會區會，每兩三個月還有公司會，發展商每次推售新樓還會要求大吹雞，會議開不停，恐怖吧？

如果當月沒有做到任何成績，你就只會賺取到幾千元底薪，在香港這個高物價的城市，當中的生活壓力可想而之，只是單單我們的地產牌照就已經是一千多至二千元一年了。當然其實當中還有種種辛酸，有汗出無糧出。

所以，你還會覺得地產代理很輕鬆和很好賺嗎？ 如果你覺得是的話，請聯絡我，我在招聘。

作者_百曉生簡介：

外國回流的地產仔，如何在風雲四起，爾虞我詐的地產行業中闖出一片天，百曉生將帶領你們，窺看此行業的種種故事和趣聞，讓我們一起揭開她的神秘面紗！

更多地產人地產事@百曉生的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 百曉生

欄名 : 地產人地產事

最新專欄文章 更多

【地產人地產事@iM網欄】到地盤看樓被客表白 奇葩客人大集合
2020/08/12
【地產人地產事@iM網欄】到地盤看樓被客表白 奇葩客人大集合
【地產人地產事@iM網欄】招聘全能地產代理 人工只得6000元？？！
2020/08/05
【地產人地產事@iM網欄】招聘全能地產代理 人工只得6000元？？！
【地產人地產事@iM網欄】地產界的分區，傻傻分不清楚
2020/07/29
【地產人地產事@iM網欄】地產界的分區，傻傻分不清楚
【地產人地產事@iM網欄】參透喜好捉緊對方的心　溝女/仔叻，做地產一定叻？
2020/07/22
【地產人地產事@iM網欄】參透喜好捉緊對方的心　溝女/仔叻，做地產一定叻？
【地產人地產事@iM網欄】名片琳瑯滿目？　認清地產代理的獎項
2020/07/15
【地產人地產事@iM網欄】名片琳瑯滿目？　認清地產代理的獎項

上一篇文章

【恒馳效應】繼「恒馳」後恒大另一搞作 密集式廣告宣傳再現 今次香港人可以買到喇

下一篇文章

【風暴消息】海高斯已增強為颱風　天文台改發9號風球　預料本港風力顯著增強
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）
【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）
【餐飲優惠】麥當勞8月17日起推優惠：10蚊九件麥樂雞　10蚊兩個豬柳漢堡
【餐飲優惠】麥當勞8月17日起推優惠：10蚊九件麥樂雞　10蚊兩個豬柳漢堡
【美股分析】「巴菲特指標」響警號　金融大鱷索羅斯拒再入市　
【美股分析】「巴菲特指標」響警號　金融大鱷索羅斯拒再入市　
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬
【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬