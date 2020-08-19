【地產人地產事@iM網欄】搵食困難 地產代理係咪行行企企就有錢收？

有很多行外人都覺得地產代理工作極其容易，只需拿鎖匙睇睇樓，客人看中單位，談兩下就收取豐厚佣金，每天輕輕鬆鬆坐在店內等運到就行了。但實情真的是這樣嗎？

我可以簡單講述一下我們日常的工作，大家看看是否能夠勝任。早上回公司打卡，首先就要剪報或看網上報紙，把財經地產新聞都看過一遍，把當中有用的記一下或截圖一下，之後就是開始要和業主們打交道的時間。

放賣或放租的業主要打去噓寒問暖一番，確保他們的單位依然是在市場放賣放租，價錢有沒有改變或有沒有特別要求。為了增加市場盤源，我們還會時不時打去探聽不放賣不放租的業主近況，務求把資料庫整理得清清楚楚。這打電話的時間已佔了我們工作時間的很大部份。

當然，現在科技先進，我們還要去單位或大廈附近的環境進行拍攝剪接。一些做得很好的宣傳短片的製作時間真的以小時計算，還要配樂配音調色調光。當然還要和時間競賽，因為有可能你短片還沒弄好時，單位已售出或租出。

自然，如果你有客人有約好時間睇樓時，你更要再云云眾多的單位中挑選一些精選單位去作出推介，這時候就很需要時間去挑選和了解客人的需要。現在每一次睇樓少則30分鐘，長則一整天，而往往很多時結果都是沒有達到成交狀態。

基本上每天都是有上班沒下班的，有很多客人都喜歡申通訊軟件隨時問隨時要有回答。各大地産代理都有推出一些搵樓的應用程式，我有很多半夜2至3點的查詢，比例還相當多。

每星期還有例會，每月還有大會區會，每兩三個月還有公司會，發展商每次推售新樓還會要求大吹雞，會議開不停，恐怖吧？

如果當月沒有做到任何成績，你就只會賺取到幾千元底薪，在香港這個高物價的城市，當中的生活壓力可想而之，只是單單我們的地產牌照就已經是一千多至二千元一年了。當然其實當中還有種種辛酸，有汗出無糧出。

所以，你還會覺得地產代理很輕鬆和很好賺嗎？ 如果你覺得是的話，請聯絡我，我在招聘。

作者_百曉生簡介： 外國回流的地產仔，如何在風雲四起，爾虞我詐的地產行業中闖出一片天，百曉生將帶領你們，窺看此行業的種種故事和趣聞，讓我們一起揭開她的神秘面紗！

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