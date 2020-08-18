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【新冠肺炎】中澳合作研究：乾燥空氣增病毒傳播風險

環球社會熱點 17:12 2020/08/18

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新冠肺炎疫情在全球肆虐，各國加強研究新冠肺炎病毒，尋找遏止其傳播的方法。中國復旦大學和澳洲悉尼大學合作進行的研究發現，當空氣濕度低時，病毒傳播風險將會增加。研究被認為加強了大眾戴口罩外出的必要性。

澳洲研究：羊駝有特殊抗體 或可治療新冠肺炎

【新冠藥物】牛津研究：不排除「特朗普神藥」可防疫

澳洲傳媒9News報道，研究報告在英國雜誌《越界傳播與新現疾病》（Transboundary and Emerging Diseases）刊登，是澳洲有份的第２份關於天氣情況與新冠肺炎之間聯繫的研究。

悉尼大學流行病學教授沃德（Michael Ward）表示，研究顯示乾燥天氣對傳播新冠肺炎病毒的影響，進一步反映濕度是傳播一個關鍵因素，濕度每下降一個百分點，新冠肺炎病例便會增加7%至8%。

從生物學角度而言，當濕度愈低，空氣更乾燥，氣溶膠（aerosols）便愈細小。而從打噴嚏和咳嗽產生的細小氣溶膠一旦可以在空氣停留更長時間，便會增加傳播予其他人的風險；相反，空氣潮濕會令氣溶膠變得更大更重，於是更快掉落地上，從而減低傳播能力。

【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒

【新冠肺炎】德國研究：近8成康復者心臟受損

責任編輯：陳啟賢

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