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新冠肺炎打擊業務市場步入零售寒冬　馬莎計劃裁7000人

環球政經 17:37 2020/08/18

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總部位於倫敦的英國零售商馬莎（Marks & Spencer、M&S）於周二（18日）表示，受新冠肺炎疫情打擊，公司或於未來3個月進一步裁減7000個職位。

在最新的一輪裁減中，預料支援中心等後勤職位、地區管理層以及在英國門店等都會受到影響。而是次裁減對象都是以自願離職或提早退休的員工。馬莎早於上個月表示，為進行店舖改革，而裁減950名員工。

相關文章：【必勝客】美國餐飲業遭遇寒冬　必勝客永久關閉300間特許店

馬莎行政總裁表示，今次裁員是用以建立精簡及加快公司轉型，以應付消費者需求改變。「我將於這段時間內致力為同事提供支援。」

馬莎表示，截至8月20日過去19個星期中，公司總體銷售按年跌19.2% 。當中包括在英國實施期間，其遠服發家居用品銷售都下跌49.1%及食品銷售跌1.1%。

相關文章：Zara母企宣布將關1200間門店　投10億歐元發展網上業務

事實上，新冠肺炎疫情對各地業務發展打擊甚大，又改變了顧客消費行為。當中有不少零售公司選擇把重心移至網上平台，而關閉實體店。如Tommy Hilfiger、Calvin Klein的母企PVH Corp宣布，由於受疫情打擊業務發展，將關閉162間北美門市，以及裁達450人。而Zara母公司在未來2年，將關閉全球多達1200間門店，並集中發展網上業務。

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責任編輯：黎淑雯

退休 裁員 疫情 新冠肺炎疫情

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