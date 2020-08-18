【疫市租盤】業主企硬不減租　公務員仍花1.65萬租

疫情持續肆虐，加上經濟前景未明，不少業主不願平賣單位，紛紛將單位轉賣為租，以致租盤增加，部分業主只好減租吸客，終令租金受壓，惟仍有個別業主企硬不減。香港置業植光遠說，鑽石山居屋龍蟠苑B座高層6室，實用面積426平方呎，剛獲客承租，每月租金16,500元，實用呎租約38.7元，與市價相若。

代理續說，雖然疫情持續，經濟前景不明朗，惟業主不設議價空間。雖然業主企硬，惟單位放租僅三周，已獲承租。據了解，新租客為公務員，心儀單位景觀開揚，故睇樓一次，即拍板承租。

資料顯示，龍蟠苑毗鄰港鐵鑽石山站，單位以實用率高見稱，加上附近又有大型商場，生活配套好，向來深得租客歡迎。值得留意的是，屋苑更不時錄得高價交成，即時近期疫情肆虐，也見近千萬元成交。據土地註冊處資料顯示，龍蟠苑G座中層4室，實用面積645平方呎，上月以920萬元易主，實用呎價約14,264元。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！