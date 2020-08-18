【成功集資】Robinhood融資2億美元　市場估值超過110億美元

2013年發行的投資應用平台Robinhood（羅賓俠）周一（17日）宣布，已完成2億美元融資，目前公司估值從86億美元提高至112億美元。Robinhood的價格迅速上漲，據傳即將上市。

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截至5月初，Robinhood表示到2020年將增加300萬用戶，當中約有一半是首次投資。據Robinhood稱，日均交易在第一季度和第二季度之間增長了一倍以上。

Robinhood表示將僱用數百名金融服務代表，創立更多的自助服務工具。公司表示，計劃使用最新的現金流入來改善交易平台並改善客戶體驗。

6月份一名20歲的用戶自殺身亡後，美國國會議員向Robinhood施壓，要求他們改善安全保障措施。七月，Robinhood停止在英國發行，並且擱置所有全球擴展計劃。分析人士仍然表示，上市計劃可能會在2021年底之前完成。

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責任編輯：梁翠麗