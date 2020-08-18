【疫市求生】LEGO香港生意疫市上升　依賴本土消費支撐增長

▲ 全球表現最佳的LEGO門店當中，有3間是位於香港。（LEGO提供圖片）

本地疫情繼續蔓延，限聚令一再延期，街上人流大減。不過，受惠於居家抗疫概念，刺激玩具、家中娛樂等產品的需求，LEGO（樂高）集團香港銷售額「疫市上升」，成功的關鍵之處在於迅速應變，轉移重心至本地消費。

全球表現最佳LEGO分店 港3間榜上有名

LEGO集團香港、澳門及台灣區域總經理Troy Taylor透露，疫情持續至今，合家歡娛樂產品需求急劇增加，帶動LEGO玩具的銷情。LEGO香港生意額按年錄單位數增長，惟他預計若沒有疫情拖累，增長應可達雙位數。他稱，全球表現最佳的LEGO門店當中，有3間是位於香港。

【網購商機】新地3商場推優惠網 3項優惠促銷

重心移至本土消費 門店添社區元素

因此，即使香港零售市道已步入寒冬一段日子，LEGO近期繼續開新店，選址包括屯門、尖沙咀、旺角等地。Troy認為，訪港旅客減少，年內市道仍是非常具挑戰性，未來一年維持依賴本土消費。他期望明年可逐步復甦。「要在疫市下造好的品牌，必須快速適應市場環境的轉變，迅速下決定。」而市場推廣策略亦需及時轉變，LEGO香港將加強接觸本地消費客群及擴闊客基至成年人。

【防疫抗疫基金】港府推第三輪防疫抗疫基金 中小企冀延長保就業計劃

LEGO香港把重心移至本土消費市場，為確立品牌形象，在民生區的LEGO門店變得更重要，店內加入本地元素。

▲ 屯門市廣場的LEGO新店更設有以新界區內獨有的輕鐵為主題的Mosaic Wall，及展現香港經典街頭小食文化的3D LEGO小食亭。（LEGO提供圖片）

以屯門店為例，牆上設有以LEGO砌成的輕鐵畫像，Troy Taylor希望藉此拉近與本地消費者的距離，並推出更貼合亞洲市場的產品，例如具節日特色的LEGO、《悟空小俠》系列等。

【支援中小企】生產力局下周辦網上展覽 資助基金一對一即時諮詢

記者：葉泳珊