【消費優惠】Klook首推直播優惠　送電熱鍋雞煲食材

▲ Klook將於8月20日直播，期間推出獨家優惠，包括免費送出BRUNO多功能電熱鍋。(klook提供圖片)

疫情持續，不少港人抗疫在家煮食。Klook將於8月20日晚上9時，透過Klook App舉行首場Klook LIVE，並於直播期間，推出獨家優惠，包括免費送出BRUNO多功能電熱鍋，以及由鮮直送贊助送出的「卜卜蜆雞煲」四人食材套裝連運費。

▲ 透過Klook App舉行首場Klook LIVE。(klook提供圖片)

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首場「在家食餐好」Klook LIVE 網上直播，邀請了YouTuber、YouTube 頻道《點Cook Guide》主持人馬田作特別嘉賓，教授於 Klook 預訂美食及食材後，如何在家煮美食，更會與觀眾互動搶優惠。

其他優惠包括由6個合作餐廳商戶（排名不分先後：鮮直送、豐鍋火鍋深水埗分店、美味廚、zebratasty、Foodieman、湯直送）贊助送出的美食外賣速遞5折起優惠。

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此外，Klook亦於直播期間，聯同BRUNO及鮮直送推出獨家優先預購優惠，只需1,598元，便可購買全新Smokey Green BRUNO多功能電熱鍋連陶瓷深鍋，以及鮮直送「卜卜蜆雞煲食材套餐」，折扣優惠超過300元。

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責任編輯：朱悅瀅