斯諾登流亡6年　共得120萬美元演講費

根據美國司法部在麻薩諸塞州法庭的文件顯示，因洩漏美國機密流亡俄羅斯的斯諾登（Edward Snowden）自從將美國機密洩露給媒體及並流亡到俄羅斯以來，已經獲得120萬美元的演講費。

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除演講費外，斯諾登還於2019年9月發行了《永久檔案》（Permanent Record）一書。政府列出的斯諾登的演講費，涵蓋了從2015年到今年5月的67項活動。

斯諾登透露，美國政府對包括美國在內的電信和互聯網通信進行了非法的拖網監視，即使斯諾登描述了工作程序，美國政府也明確否認。特朗普2016年競選時，曾稱斯諾登為叛徒並表示他「應該被處決」，惟日前特朗普提出了赦免他的想法。

美國公民自由聯盟（ACLU）在周六的聲明中表示：「斯諾登吹響了多年來秘密開展的非法政府活動的口哨，引發了關於政府監督適當限制的全球性爭議。」「我們會再說一遍：斯諾登是愛國者，應該被原諒。」

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責任編輯：梁翠麗