▲ 【美國大選】郵政署陷財困 眾議院推2000億緊急撥款

新冠肺炎在美國肆虐，料更多選民在11月的總統大選中，以郵寄方式投票。惟總統特朗普（Donald Trump）狠批郵寄投票不公平，更反對撥款救助財困的美國郵政署（USPS）。回應特朗普的威脅，眾議院料在本周末通過250億美元（1950億港元）的緊急撥款。

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民主黨人擔心，特朗普總統試圖癱瘓郵政服務，令選民無法在11月的大選使用郵寄投票。眾議院的民主黨人周一（17日）提出為USPS提供250億美元的緊急撥款，料在周六（22日）表決並通過議案。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）要求眾議院在未來數日復會，呼籲議員返回議會，審議一項關於美國郵政服務的法案，希望禁止美國郵政更改服務及運作模式。

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另外，新任的美國郵政署署長德喬伊（Louis DeJoy）「大有來頭」。他由特朗普任命，為20年來首位非郵政系統內部產生的署長，後來被揭發是特朗普的盟友和金主。

民主黨眾議員於8月24日舉行聽證會，將傳召德喬伊和另一名郵政高層。

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責任編輯：鄧燕君