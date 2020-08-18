  • 26°C
香港時間 : 2020818日 (二) 16:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【樓市故事】新香港人屢被迫遷決定做業主 冇睇樓豪斥980萬購YOHO Midtown 3房

股樓投資 16:01 2020/08/18

分享：

過去數周疫情仍見嚴峻，但樓市卻持暢旺，準買家眼見二手市場盡現減價盤，入市意欲也明顯增強，市場連錄兩宗租客入市成業主的個案，其中一位買家租樓多年，再次被業主迫遷，決定買入YOHO Midtown3房單位做業主。

相關文章:【疫市奇葩】維景灣畔過千萬盤獲數組客人搶購 點解屋苑疫市下呎價仍可貼近港島藍籌?
 
中原地產分行市務經理林曉丹表示，疫情有回穩跡象，部份買家搶先入市。其中YOHO Midtown 2座低層C室成交，實用面積606平方呎，三房間隔，享開揚市景，叫價990萬元，經議價後，減價10萬元，以980萬元沽出，折合實用呎價16,172元。原業主則於2010年2月以353.37萬元一手買入單位，持貨9年半，帳面獲利約626.63萬元或約1.8倍。

相關文章:【筍盤何處尋】元朗二綫屋苑放盤增 采葉庭造價貼近今年低位 代理:肯開門睇樓的業主較急售

林曉丹指，買家為持有香港身份證的內地公司老闆，數年來跟家人於香港租樓住。現以月租約17,000元現居於同區的Grand YOHO單位，惟租約一完，又被業主迫遷，由於他屢因租約一完就要另找新居，故決定自置居所，免卻經常被迫遷的煩惱。加上他見到各國推行量寬，預料低息環境會延長一段時間，認為樓價易升難跌，所以趁現時樓價有一定的議價空間，及早置業。不過，疫情下上述YOHO Midtown 單位原業主未有開門予買家睇樓，該買家在「冇睇樓」的情況下，只是簡單看過單位內櫳相片後就決定購入單位。

相關文章:【筍盤何處尋】沙田第一城再現低價成交 呎價僅1.43萬 3房700萬以下有得揀

另方面，一位租客也於日前斥資735萬元購入青衣曉峰園。中原地產分行經理李韋鋒表示，近日青衣區睇樓人流回升不少，只要業主願意減價配合，放盤不難獲承接。曉峰園新近錄得租客入市的個案，單位為曉峰園1座中層C室，實用面積546平方呎，兩房間隔，享山景，業主原叫價750萬元，經買家議價後，減價15萬元，以735萬元沽出，折合實用呎價13,462元。

相關文章:【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨

李韋鋒指，買家本為租客，見低息環境有利置業，加上最近樓價有一定的議價空間，遂由租轉買，入市做業主。原業主則於2009年11月以236萬元購入單位，因準備移民，故減價沽出物業，現成功轉售，帳面獲利499萬元，單位11年間升值2.1倍。

相關文章:【樓市現象】同年購入同年沽貨 西貢屋仔定九龍灣樓仔業主賺得多?

 

 

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 記者：陳詠妍

放盤 疫情 二手市場 曉峰園 YOHO MIDTOWN

上一篇文章

【哈利波特】東京落實興建哈利波特公園　預計2023年開幕

下一篇文章

深圳成中國首個5G「全覆蓋」城市 同為全球首個「5G城市」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）
【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）
【餐飲優惠】麥當勞8月17日起推優惠：10蚊九件麥樂雞　10蚊兩個豬柳漢堡
【餐飲優惠】麥當勞8月17日起推優惠：10蚊九件麥樂雞　10蚊兩個豬柳漢堡
【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬
【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬
【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【美股分析】「巴菲特指標」響警號　金融大鱷索羅斯拒再入市　
【美股分析】「巴菲特指標」響警號　金融大鱷索羅斯拒再入市　