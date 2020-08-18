【樓市故事】新香港人屢被迫遷決定做業主 冇睇樓豪斥980萬購YOHO Midtown 3房

過去數周疫情仍見嚴峻，但樓市卻持暢旺，準買家眼見二手市場盡現減價盤，入市意欲也明顯增強，市場連錄兩宗租客入市成業主的個案，其中一位買家租樓多年，再次被業主迫遷，決定買入YOHO Midtown3房單位做業主。

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中原地產分行市務經理林曉丹表示，疫情有回穩跡象，部份買家搶先入市。其中YOHO Midtown 2座低層C室成交，實用面積606平方呎，三房間隔，享開揚市景，叫價990萬元，經議價後，減價10萬元，以980萬元沽出，折合實用呎價16,172元。原業主則於2010年2月以353.37萬元一手買入單位，持貨9年半，帳面獲利約626.63萬元或約1.8倍。

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林曉丹指，買家為持有香港身份證的內地公司老闆，數年來跟家人於香港租樓住。現以月租約17,000元現居於同區的Grand YOHO單位，惟租約一完，又被業主迫遷，由於他屢因租約一完就要另找新居，故決定自置居所，免卻經常被迫遷的煩惱。加上他見到各國推行量寬，預料低息環境會延長一段時間，認為樓價易升難跌，所以趁現時樓價有一定的議價空間，及早置業。不過，疫情下上述YOHO Midtown 單位原業主未有開門予買家睇樓，該買家在「冇睇樓」的情況下，只是簡單看過單位內櫳相片後就決定購入單位。

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另方面，一位租客也於日前斥資735萬元購入青衣曉峰園。中原地產分行經理李韋鋒表示，近日青衣區睇樓人流回升不少，只要業主願意減價配合，放盤不難獲承接。曉峰園新近錄得租客入市的個案，單位為曉峰園1座中層C室，實用面積546平方呎，兩房間隔，享山景，業主原叫價750萬元，經買家議價後，減價15萬元，以735萬元沽出，折合實用呎價13,462元。

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李韋鋒指，買家本為租客，見低息環境有利置業，加上最近樓價有一定的議價空間，遂由租轉買，入市做業主。原業主則於2009年11月以236萬元購入單位，因準備移民，故減價沽出物業，現成功轉售，帳面獲利499萬元，單位11年間升值2.1倍。

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