【新西蘭第二波疫情】 再現源頭不明個案 基因排序顯示跟美國有關

▲ 新西蘭周二（18日）新增13宗確診，其中一宗病例源頭不明，跟奧克蘭的本地群組無關。

新西蘭爆發第二波疫情，總理阿德恩為此宣布延遲大選4星期。當地周二（18日）新增13宗確診，其中一宗病例源頭不明，跟奧克蘭城市現有群組無關。專家從病毒基因排序判斷，估計患者感染的病毒來自美國，或受從美國入境的旅客感染。

周二（18日），新西蘭新增13宗確診病例，其中12宗來自現有的確診群組，1宗跟群組無關。患者是奧克蘭檢疫酒店的維修工人，確診前曾兩度參加教堂禮拜，當局正追踪他的密切接觸者。現時累計新增確診為69宗。

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據病毒基因排序顯示，該名患者感染的病毒株跟本地個案的病毒株不同，證明個案與本地感染群組無關。其病毒株與一名來自美國的客人最為相似。該名客人於7月下旬入住酒店隔離，並於7月31日確診新冠肺炎。

衛生局局長布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）表示，該名患者曾在確診客人搬走後，到其房間進行維修，但其時房間已打掃過，他亦沒有跟客人有直接聯繫；目前，其他與該名患者有接觸的人士都沒有對檢測呈陽性，相信未有將病毒傳播開去。

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責任編輯：葉芷樺