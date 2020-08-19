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【內地熱話】響應「光盤行動」餐廳有計仔　要求客人先磅重後叫餸

環球政經 12:04 2020/08/19

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中國國家主席習近平上周譴責國家的食物浪費現象是觸目驚心，表示「誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」後，全國紛紛響應「光盤行動」。中國湖南長沙一間餐廳推出「先量體重再點餐」的綽頭，要求顧客依照自己的體重按食物熱量點餐。

其他文章：【內地熱話】調查：日均休閑時間不足3小時　網民：這不是吃飯時間嗎？

其他文章：【網民熱話】2003年無置業一直租樓到現在　網民迷惘：點算好？繼續租？

不少網民批評餐廳做法，指「量完體重都沒心情吃了」，微博上跟事件相關的標籤帖文觀看次數超過3億。

由於疫情和中國最近的洪災導致食品價格上漲，上周開始全國性的運動。各地餐飲業敦促顧客減少浪費食物，中國亦禁止「大胃王」影片的流傳。

這間長沙餐廳於8月15日發表道歉聲明，表示其目的只想「杜絕浪費，健康點餐」，對於引起社會莫大迴響並佔用了公共資源而深表歉意。

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責任編輯：梁翠麗

疫情 餐飲 習近平 微博 餐廳 水災 中國 長沙

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