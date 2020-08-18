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【美國大選】代表大會講者爆口水戰 民主黨進步派惹關注

環球政治 16:07 2020/08/18

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美國民主黨全國代表大會正在舉行，眾人全力攻擊共和黨現任總統特朗普，為民主黨總統候選人拜登造勢，團結黨內分歧。但大會演講者之間卻發生口水戰，令民主黨路線分歧再次受到關注。

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民主黨全國代表大會為求爭取最多選民支持，邀請了不同政治光譜的政客亮相，從中間路線的前第一夫人米歇爾、激進左翼進步派的參議員桑德斯、以至共和黨的右翼前任州長卡西奇。期間，講者之間卻因政治路線問題而爆發口水戰。

口水戰的主角一左一右，是卡西奇和進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）。在周一曝光的網上訪問中，卡西奇談到有政客取態趨於極端，並直接點名AOC。

卡西奇表示：「那些取態極端的人，不論是左翼或右翼，獲得知名度便企圖改變政黨。你知道嘛，我一直聽見人們在說，AOC曝光率高，並不意味她能夠代表民主黨。」

AOC在Twitter直接反擊，共和黨卡西奇無資格評論誰人可以或不可以代表民主黨，又揶揄對方一覺醒來，才突然意識到應該支持拜登，並希望對方能夠說服共和黨選民。

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口水戰暫未直接蔓延民主黨全國代表大會，卡西奇周一晚上為民主黨亮相演說時，呼籲不滿現狀的共和黨支持者轉投拜登。

卡西奇在演說中談到，自己當了一輩子的共和黨人，但這身份在國家責任面前只能夠排第二，亦是他選擇亮相民主黨大會的原因，形容現在是非常時期。

AOC預定在周二晚亮相民主黨大會發表演說，料成當日最大焦點。進步派在會前已累積諸多不滿，包括AOC批評發言時間太短，另有進步派民主黨議員不滿拜登未答允支持全民醫保。

而民主黨大會邀請「對立」的共和黨卡西奇，輿論本已憂慮會惹來進步派支持者反感；如今卡西奇還主動挑釁AOC，令人更關注進步派滿腔嘮叨會否爆發，為民主黨大會添亂子。

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責任編輯：陳啟賢

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