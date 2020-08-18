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【摩笛唱淡】大摩睇吉利跌一半　全城最熊個位數目標價

股樓投資 15:53 2020/08/18

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吉利公布完中期業績後，雖然獲野村睇好，目標價更睇到19.55元近20元水平。不過今日大摩摩根士丹利就潑冷水指，擔心行業競爭大，吉利或需要減價應戰，睇淡其前景，目標價可謂全城最熊。

報告指，吉利上半年平均售價按年下跌6%至7.1萬元人民幣，毛利率下滑0.7個點子至17.1%。雖然管理層估計今年內地汽車銷售跌一成，同時也降今年銷售目標至132萬輛，但由於下半年會推出新車，相信該銷售要達成難度唔大。

不過大摩認為，吉利估值仍高，因之前公布回歸科創板後推高股價。隨著內地行業競爭愈來愈大，吉利大有機會再減售價，重申「減持」評級，目標價僅睇個位數8元，較目前收市價近16元水平有近50%潛在跌幅。值得一提，大摩上年7月亦狂劈吉利目標僅睇5元，亦為當時全城最熊目標價。

 

 

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撰文 : 周兆邦

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