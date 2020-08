【新冠疫情】世衛：亞太區疫情進入新階段 年輕患者增多

新型冠狀病毒疫情持續,多地疫情有惡化趨勢,世界衛生組織(WHO)稱,亞太區疫情已進入新的階段,並指近期確診患者中,年輕人比例有所擴大,而且大多數沒有症狀,恐反過來危及較年長人士。

世衛西太平洋區主任葛西健(Takeshi Kasai)表示,目前亞太區情況不僅僅是疫情反彈,有跡象顯示,亞太區疫情已進入新的階段(we have entered a new phase of pandemic in the Asia-Pacific)。

他稱過去多個國家靠着及早檢測及種種防疫措施,能較好地控制疫情,但病毒似乎已出現變種。不過他亦補充,病毒仍屬相對穩定。

全球累計確診人數,最新升至近2200萬,死亡人數約77萬,亞太區多區疫情出現反彈,澳洲本來防疫成績理想,但近期確診個案明顯增多,曾長達逾百日本地零確診的新西蘭,亦告失守,日本、韓國疫情亦升溫。



世界整體疫情擴散速度明顯加快,可能與年輕人有關。葛西健表示,疫情正在改變,20至40歲的青壯年人士,正成為播毒主力,當中很多人不知道自己中招。

年輕人身壯力健,往往症狀較輕,不知不覺間將病毒傳揚開去,較無抵抗力的人士受波及的風險因而增加,對人口稠密且醫療系統較弱的地區,尤其危險。

