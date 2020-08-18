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【新冠疫情】世衛：亞太區疫情進入新階段 年輕患者增多

環球社會熱點 15:46 2020/08/18

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新型冠狀病毒疫情持續，多地疫情有惡化趨勢，世界衛生組織（WHO）稱，亞太區疫情已進入新的階段，並指近期確診患者中，年輕人比例有所擴大，而且大多數沒有症狀，恐反過來危及較年長人士。

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世衛西太平洋區主任葛西健（Takeshi Kasai）表示，目前亞太區情況不僅僅是疫情反彈，有跡象顯示，亞太區疫情已進入新的階段（we have entered a new phase of pandemic in the Asia-Pacific）。

他稱過去多個國家靠着及早檢測及種種防疫措施，能較好地控制疫情，但病毒似乎已出現變種。不過他亦補充，病毒仍屬相對穩定。

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全球累計確診人數，最新升至近2200萬，死亡人數約77萬，亞太區多區疫情出現反彈，澳洲本來防疫成績理想，但近期確診個案明顯增多，曾長達逾百日本地零確診的新西蘭，亦告失守，日本、韓國疫情亦升溫。

世界整體疫情擴散速度明顯加快，可能與年輕人有關。葛西健表示，疫情正在改變，20至40歲的青壯年人士，正成為播毒主力，當中很多人不知道自己中招。

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年輕人身壯力健，往往症狀較輕，不知不覺間將病毒傳揚開去，較無抵抗力的人士受波及的風險因而增加，對人口稠密且醫療系統較弱的地區，尤其危險。

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責任編輯：林建忠

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