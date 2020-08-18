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【京東股價】京東物流宣布完成JDL品牌升級

即市財經 15:41 2020/08/18

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京東物流宣佈品牌全新升級。

京東（09618）業績對辦，更獲券商唱好。京東同時公布，旗下京東物流宣布將進行全新升級，包括新的組織架構、品牌形象及品牌使命願景。組織架構將升級為「夢想787」，即全國7大區域、8個前台、7個中後台。

京東物流的使命升級以「技術驅動，引領全球高效流通和可持續發展」，願景升級「成為全球最值得信賴的供應鏈基礎設施服務商」。

新品牌形象將更新為「JDL」，其中「JD」指京東，是京東物流發展的根源和價值觀指引，「L」代表Logistics（物流），亦解為Lead（引領）、Link（鏈接）、Less（簡捷）和Love（愛）。

京東稱，除了可以寄送京東零售商品之外，還提供寄快遞、生鮮、藥品等服務。此外，還有一體化供應鏈服務和技術服務，例如商務倉、經濟倉等。京東物流可提供積木式物流產品矩陣，自由搭配、任意組合、一站服務。

京東現最新報263元，升8.4%，成交37.5億元。

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編輯：陳華

香港股票 京東集團—SW（09618）

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